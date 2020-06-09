中鋼嚴查代考事件 若屬實將終止勞動契約移送法辦

廉政署調查國營事業槍手代考案，中鋼今（9）日發布聲明，若晉用人員證實透過舞弊錄取，將立即終止勞動契約並移送法辦。

中鋼表示，長期來秉持踏實的企業精神，辦理公平、公正新進人員招考甄試，若考生透過舞弊手法或勾結舞弊集團以影響考試結果，除對大多數努力、認真的考生不公平外，更無異在挑戰社會秩序及公權力底線，敗壞社會良善風氣。

目前廉政署調查2019年度國營事業機構槍手代考案，如果中鋼同仁涉案，將待相關資料確認後，依招募簡章規定，於進用後發現舞弊者立即終止勞動契約。

中鋼指出，違反誠信的舞弊行為不應姑息，而應積極查緝、追究其等犯罪責任。例如中鋼之前與承辦2017年度公開招考的試務單位，共同向當年度2名電子舞弊考生提出民刑事提告，過程中該二人對舞弊行為坦承不諱，一審刑事判決被告二人犯詐欺得利未遂罪，不料二審刑事撤銷原判決，改判二人無罪。這項判決有違社會良善標準、破壞考試公平性，明顯對一般認真考生有所不公，且助長舞弊歪風，長期而言勢將扭曲社會價值觀與善良風氣。

中鋼表示，未來仍秉持公平正義原則，辦理相關新進人員招考甄試，期盼能透過修法，杜絕舞弊事件一再發生，讓舞弊人員能受到法律制裁，使認真考生能實踐理想。