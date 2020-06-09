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廣華-KY 5月營收3.99億元 月增5.31％

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
疫情趨緩，大陸車市需求增溫，又一家產能出貨逐步恢復正常的汽車零組件廠。（本報系資料庫）
疫情趨緩，大陸車市需求增溫，又一家產能出貨逐步恢復正常的汽車零組件廠。（本報系資料庫）

疫情趨緩，大陸車市需求增溫，又一家產能出貨逐步恢復正常的汽車零組件廠。廣華-KY（1338）5月合併營收3.99億元，受惠內銷中國市場之業績逐月增加，貢獻廣華-KY 5月營收年減36.69%，但較上月成長5.31%；累計109年1至5月合併營收為18.3億元，較去年同期減少37.76％。

廣華表示，5月營收月增主要受惠於公司營收比重超過七成的日系品牌車廠，在大陸市場銷售表現明顯回溫，帶動廣華旗下多款轉印件、塗裝件等的訂單出貨保持良好的成長表現，北美車廠於5月18日後以有限度的方式逐步復工，也明顯感受到客戶拉高產能稼動率的拉貨需求。

廣華期待疫情得以控制後，產能與出貨狀況皆有機會於6月起陸續恢復正常水位，為整體營運帶來正面的挹注。

根據中國乘聯會公布最新5月廣義乘用車零售市場年增1.9％，而日系三大品牌車廠豐田、本田、日產5月在中國新車銷量分別遞出年增率20％、-1.7％、6.7％的表現，加上中國政府祭出多項購車補貼政策、品牌車廠推出促銷活動刺激買氣下，廣華對今年第2季營運仍保持審慎樂觀看法。

雖第2季受到歐美地區封城短期影響營運表現，但隨著大陸地區消費者購車動能穩步加溫，以及北美車廠6月已陸續恢復兩班生產，有助於推進客戶對於公司旗下各項產品的拉貨力道，廣華各生產基地產能稼動率迅速回復至正常水準。

此外，觀察中國華南地區日前受突發暴雨侵襲，造成大量新舊車款遭遇浸泡，在疫情仍於防控階段下，預期雨季過後將有機會創造另一波消費者購車的需求浮現。

廣華 營收 疫情

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