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廣越5月營收強彈1.37倍 彈力居成衣三雄之冠

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

受惠歐美陸續解封，客戶訂單回籠，羽絨衣代工大廠廣越（4438）今（9）日公告5月營收11.31億元，雖較去年同期下滑17.6%，但比起4月的谷底強彈137.3%，創下近七個月新高。展望6月，隨著時間進入羽絨衣生產旺季，廣越業績可望還有顯著拉升。

受到新冠肺炎疫情蔓延歐美，國內紡織廠4月訂單陷入冰凍，但隨著5月歐美國家陸續解封，訂單快速解凍，先前砍單的部分客戶已「回心轉意」，紡織股王儒鴻剛公布5月營收20.39億元，雖年減20.6%，但比起4月強彈36.8%，創下今年單月營收次高。聚陽營運也走出疫情谷底，5月營收14.38億元，年減三成，比起4月反彈26.9%。

今天公布5月營收的廣越，營收月增率更是高達1.37倍，彈力居國內成衣三雄之冠，主要原因在於廣越以羽絨衣代工為主，淡旺季本來就特別明顯，今年初不只受到疫情干擾，今年流行趨勢重返厚重長大衣，客戶下單時間押後，都造成廣越淡季更淡，如今營運彈力則更強。

廣越主管表示，受到疫情影響，先前許多客戶遞延出貨、但並未取消訂單，5月隨著各國陸續解封開放，部份品牌客戶遞延的訂單已開始回籠，帶動公司業績明顯轉佳，尤其大陸市場復原情形更優於預期。

由於廣越以羽絨衣代工為主，先前疫情重嚴重的時間剛好是傳統淡季，受到影響相對較小，接下來旺季有機會趕回來。針對頭號大客戶愛迪達（Adidas）先前設定今年訂單要成長20%，廣越主管仍然一派樂觀，表示還是有機會達成。

以5月業績比對去年同期，廣越今年業績成長前三名的大客戶分別為Adidas、戶外品牌The North Face，以及新加入的加拿大時裝品牌客戶Aritzia。

廣越 營收

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