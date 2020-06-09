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議員身故缺額不遞補？規範不同調 市民權益被犧牲

環保杯可溶於海水 彰化縣要辦自動化展覽大推特色產業

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
文賀公司製造紙容器，在全球新冠肺炎疫情中，暫時外銷轉內銷。記者簡慧珍／攝影
文賀公司製造紙容器，在全球新冠肺炎疫情中，暫時外銷轉內銷。記者簡慧珍／攝影

彰化縣許多技術獨步全台的工廠，縣長王惠美今天參觀文賀公司，看見可以溶解於海水的超強環保杯，緩解海洋漂浮廢棄塑膠的問題；王惠美又前往全台第一家製造按摩椅的台生實業，了解彰化製造業現況後，表示將舉辦自動化大展，讓世界看到彰化縣先進工業技術。

文賀公司創立於1996年，採用符合美國FDA、FSC認證的歐、美、日的食品級用紙，最先進設備一條龍作業，從淋膜、裁切、設計、印刷到成型，都採一貫化廠內作業，通過ISO22000認證的無塵廠房生產製造餐具，製造和銷售紙杯、冰淇淋杯、湯杯、冷飲杯、咖啡杯、爆米花桶、紙吸管和紙餐盒等各式環保紙容器產品，符合食品衛生安全的最高品質。

最亮眼的產品是世界環保杯，文賀公司董事長李新傑說，文賀研發全世界最環保的紙杯，開發完全沒有塑膠的材質，可自然分解，不會汙染地球，美國加州、洛杉磯很多高科技產業公司也愛用，雖然防疫期間民眾減少外出購物、用餐，但是很多家庭增加紙容器使用量，公司暫把外銷市場轉為內銷，希望疫情過後能再推向全世界。

台生實業成立快40年，董事長張鴻鈞當年看到日本進口的按摩椅，眼光獨到，認為很有商機，於是製造全台第一部手工按摩椅，命名「捏捏椅」，之後精進技術通過多項國際醫療級和國內衛生署品質認證，2015年自創品牌CHAIRMAN按摩椅品牌，交給工廠直營銷售。大甲媽祖遶境彰化時，台生實業擺放按摩椅免費讓香客解除疲勞，成功打開「按摩椅的故鄉在彰化」知名度。

張鴻鈞表示，全球只有中國、台灣、日本製造按摩，台灣出口按摩椅須繳關稅，進口按摩椅免關稅，導致原有8家按摩椅工廠現在剩2家，他的公司按摩椅零件八成零組件在台製造，產品七成出口美國，美國美甲業者讓客人坐在按摩椅，客人反應良好，他希望國人多多愛用國貨。

台生實業是全台唯二的按摩椅製造公司，近年生產多功能按摩椅。記者簡慧珍／攝影
台生實業是全台唯二的按摩椅製造公司，近年生產多功能按摩椅。記者簡慧珍／攝影
文賀公司生產可溶於海水的紙杯，減少海洋垃圾。記者簡慧珍／攝影
文賀公司生產可溶於海水的紙杯，減少海洋垃圾。記者簡慧珍／攝影

按摩 環保 關稅

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