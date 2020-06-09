國光生5月營收635萬元 年增7.61%

國光生物科技（4142）5月自結餘營收為新台幣635萬元，較前一年同期成長7.61%，例行性歲修結束後，產能已按生產計劃陸續開出，除破傷風疫苗外，海外四價流感疫苗訂單也陸續生產及出貨，並預計在第三季完成公費四價流感疫苗的生產。

國光生技表示，目前在新冠肺炎Covid-19疫苗研發上的進度明確，預計在第三季進入第一期人體臨床試驗，同時也積極與國內藥政法規單位溝通，希望比照國際EUA緊急使用規範，加快數據審查時程。

另外，針對外界關心的新冠疫苗量產規劃，國光除了尋求生產合作夥伴外，已開始進行第二條無菌針劑充填線擴充計畫，預計明年（2021）下半年開始啟用量產，未來不管是在流感疫苗市場供應，還是新冠疫苗量產需求，國光生技新產能都能充份供應。

法人分析，國光生技目前無菌針劑充填線產能年產能是2,500萬劑（一條充填線），但由於替換充填產品需停產一段時間進行產線清洗，故實際最大年產出量約為1,800萬劑，國光2019已完成22億元的現金增資，其中7億元用來建置新的充填產線，估計2021年建置完成後，將可逐年提高無菌充填產能。