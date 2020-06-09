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缺料狀況漸舒緩 神達5月營收創去年6月以來新高
神達（3706）今年受惠資料中心需求強勁，業績逆勢成長，隨著缺料狀況逐漸獲得改善，營運進一步升溫，今（9）日公告今年5月合併營收36.93億元，月成長34%，年成長16%，為去年6月以來單月營收新高；累計前五個月營收151.27億元，年增17.8%。
神達表示，5月成長原因主要是來自資料中心的需求仍強，以及料況較緩解。隨著馬來西亞宣布6月10日解封，菲律賓步放寬封城規範，將逐步改善缺料問題滿足客戶訂單需求，因此整體來說，本季維持營收相較去年同期比成長目標。
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