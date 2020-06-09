缺料狀況漸舒緩 神達5月營收創去年6月以來新高

國內疫情漸緩，國旅逐漸復甦，但海外旅遊仍遙遙無期。自疫情爆發以來，許多負責海外旅遊帶團的領隊及導遊收入直接歸零，領隊Becca今年的團也全部取消，她雖然無奈，但仍鼓勵同事朋友，「今年可能也是轉型的時候！」

2020-06-09 08:58