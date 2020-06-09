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廣越5月營收下滑幅度收斂 6月迎出貨旺季
廣越（4438）公告5月合併營收11.31億元，較4月份成長137.34%，但仍較去年同期13.73億下滑17.60%。公司表示，隨中國及美、歐各國前後解封，5月訂單回溫，累計今年1-5月營收34.52億，較去年同期下滑23.08%，下滑幅度收斂。6月起業績將顯著拉升，進入羽絨衣生產旺季。
廣越主管表示，受到疫情之影響，5月業績較去年同期衰退；但由於各國陸續解封及開放後、讓部份品牌客戶先前遞延的追加單的訂單回籠，且大部份客戶是屬遞延出貨，並未取消訂單，隨疫情緩和，廣越業績明顯轉佳；尤其是中國大陸市場復原的情形優於預期，運動品牌客戶訂單相對之下較未受疫情影響，最大客戶ADIDAS今年訂單仍可期待有20%之成長。
若以5月業績比對去年同期，業績成長的前三名分別是Adidas、The North Face及新加入之加拿大時裝品牌客戶Aritzia。
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