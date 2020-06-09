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台泥在陸代燒垃圾 2022年城市再加一

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

台泥今（9）日召開股東常會，董事長張安平透露，今年正在建廠的廣東韶關廠，2022年將協同處理當地城市垃圾。這是台泥在大陸第4個水泥窯協同處理項目，成為今年循環經濟事業的最大亮點。

張安平致詞表示，新冠肺炎疫情帶來的混亂，國內終於穩定下來，「慢慢地找到了新秩序，爭取到了時間。」不過，疫情期間大量垃圾產生，成為社會課題，間接地宣示公司推動循環經濟的決心不變。

張安平指出，在疫情下，不在預期中垃圾大量產生，像是口罩、手套、防護衣、藥品容器、化學藥品等。疫情過後，這些垃圾如何處理，還有對於廢棄物處理的想法，都是大家必須要面對的嚴峻課題。

台泥近年在兩岸積極推動廢棄物處理新事業。大陸方面，目前貴州安順廠、廣西貴港廠、湖南靖州廠協同當地政府處理城市生活垃圾。今年最大亮點在於，台泥在大陸最新設立的廣東韶關廠，目前建廠中，預計2021年底投產，2022年開始協同處理生活垃圾。

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