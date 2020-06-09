快訊

多架共軍蘇愷戰機入侵我西南空域 國防部：積極驅離

震撼！國泰宣布停牌 疫情再度改變全球航空業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台泥歐非事業照進度走 象牙海岸新廠延至Ｑ3投產

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

台泥今（9）日召開股東常會，董事長張安平致詞表示，因新冠肺炎疫情影響，外在環境不確定因素多，今年營運展望看法謹慎。不過，即使疫情嚴峻，歐洲、中亞水泥事業依舊照進度走，今年進軍非洲象牙海岸，打造環保水泥廠，預計第三季投產。

張安平指出，疫情改變了市場的格局。面對疫情，台泥提前做好了準備，公司財務基礎仍相對穩固，進度與目標不受影響，包括綠能、電池及循環經濟事業等。其中，疫情期間，台泥在土耳其完成了當地資本市場最大合併案，包括五家上市公司及一家非上市公司，合併後的上市公司已經恢復交易。

台泥總經理李鐘培談歐非事業近況，耕耘數年的土耳其、葡萄牙，就國家GDP數據，及未來市場需求都相當可期，一一驗證當初投資選擇是對的。截至目前，土耳其水泥產能來到1950萬噸，未來五年高鐵、社會住宅、城市道路等政府支出計畫，將支撐水泥需求。

台泥去年在葡萄牙併購Cimpor後，當地水泥產能760萬噸，李鐘培指出，目前產能利用率約50%，當地銷售量約300萬噸，未來不排除進一步外銷到周邊歐非市場。象牙海岸新廠因疫情關係，原預計第二季投產，現在則推遲至第三季，產能暫定80萬噸，因當地水泥進口難，價格相對不錯。

疫情 台泥 葡萄牙

延伸閱讀

台泥主動提環現差 國內三分之一水泥供應恐受影響

台泥金昌石礦辦環現差、將停工 盼三個月內走完程序

ECFA邁入10週年 張安平：若終止將對台造成傷害

台泥DAKA影片首映 張安平：要打造台灣最美角落

相關新聞

國泰航空停牌啟示：母體小的大型航空業面臨全新調整

市場傳出百年航空國泰航空（HK293）可能易主，疫情再度改變全球航空業！航空業的新一輪大調整即將上場，母體市場小、長期依...

日月潭景聖樓因疫情歇業 這家新飯店熬到解封10日開業

日月潭「景聖樓大飯店」因疫情衝擊，5月歇業並資遣員工，讓南投縣觀光業者震撼。日月潭皇后古堡飯店逆向思考，將在6月10日營...

台泥歐非事業照進度走 象牙海岸新廠延至Ｑ3投產

台泥今（9）日召開股東常會，董事長張安平致詞表示，因新冠肺炎疫情影響，外在環境不確定因素多，今年營運展望看法謹慎。不過，...

彰化藏著隱形冠軍 機器人手臂沖泡咖啡風靡美日韓

全球經濟因新冠肺炎疫情受創萎縮，彰化縣逆境成長，2020年工廠家數新增205家，商業登記部分新增1032家，彰化縣長王惠...

貿易事業、台灣零售雙升 特力5月營收年增12.5%

特力（2908）公告5月份合併營收36.5億元，較去年同期增12.5%，公司表示，主要反應歐美客戶拉貨帶動貿易營收，台灣...

東協中產消費力下降 泰昇-KY5月營收年減9%

泰昇-KY（8480）公告5月單月合併營收1.45億元，年減9.26%，月減3.17%；今年1~5月累計合併營收7.93...

太和5月營收月增14% 接單歐美冬季彩妝產品本月出貨

太和-KY（4136）公告5月合併營收7,998.8萬元，受惠中國本土品牌客戶的出貨較上月回升，帶動公司5月營收較上月成...

東陽5月營收10.24億元 AM銷售開始回升

日前外資開始看好汽車零組件AM（售後維修市場）的需求，全球最大的東陽（1319）今（9）日也公布5月營收，雖然整體還未急...

從嚴禁到解封，領隊Becca如何走過零收入的抗疫100天？

國內疫情漸緩，國旅逐漸復甦，但海外旅遊仍遙遙無期。自疫情爆發以來，許多負責海外旅遊帶團的領隊及導遊收入直接歸零，領隊Becca今年的團也全部取消，她雖然無奈，但仍鼓勵同事朋友，「今年可能也是轉型的時候！」

大同十大股東 市場派占優勢

大同將在6月30日舉行股東常會，公司前十大股東隨著年報上傳「現身」，前十大股東當中，公司派勢力持股9.5%，不如市場派的...

大同今年營運 聚焦四重心

大同董事長兼總經理林郭文艷在股東會營運報告書中指出， 今年營運有四大重心，包括：一、尋求策略夥伴，發揮大同品牌與通路價值...

儒鴻5月業績 今年次高

歐美陸續解封，紡織市場的悲觀氣氛轉淡，紡織股王儒鴻昨（8）日公布5月營收20.39億元，年減20.6%，較4月成長36....

熱門新聞

獨／頂新旗下烘焙連鎖通路布列德門市 6月底將全收攤

國泰航空停牌啟示：母體小的大型航空業面臨全新調整

國旅市場回溫 雄獅簽下600人企業旅遊合約

美禁令正中要害…華為庫存晶片 傳只能再撐半年

公益彩券億萬富翁 台彩公布四特徵

台達電 要推新品攻陸歐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。