台泥歐非事業照進度走 象牙海岸新廠延至Ｑ3投產

台泥今（9）日召開股東常會，董事長張安平致詞表示，因新冠肺炎疫情影響，外在環境不確定因素多，今年營運展望看法謹慎。不過，即使疫情嚴峻，歐洲、中亞水泥事業依舊照進度走，今年進軍非洲象牙海岸，打造環保水泥廠，預計第三季投產。

張安平指出，疫情改變了市場的格局。面對疫情，台泥提前做好了準備，公司財務基礎仍相對穩固，進度與目標不受影響，包括綠能、電池及循環經濟事業等。其中，疫情期間，台泥在土耳其完成了當地資本市場最大合併案，包括五家上市公司及一家非上市公司，合併後的上市公司已經恢復交易。

台泥總經理李鐘培談歐非事業近況，耕耘數年的土耳其、葡萄牙，就國家GDP數據，及未來市場需求都相當可期，一一驗證當初投資選擇是對的。截至目前，土耳其水泥產能來到1950萬噸，未來五年高鐵、社會住宅、城市道路等政府支出計畫，將支撐水泥需求。

台泥去年在葡萄牙併購Cimpor後，當地水泥產能760萬噸，李鐘培指出，目前產能利用率約50%，當地銷售量約300萬噸，未來不排除進一步外銷到周邊歐非市場。象牙海岸新廠因疫情關係，原預計第二季投產，現在則推遲至第三季，產能暫定80萬噸，因當地水泥進口難，價格相對不錯。