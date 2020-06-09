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日月潭景聖樓因疫情歇業 這家新飯店熬到解封10日開業

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
景聖樓擁有日月潭無敵美景，沒想到仍不敵疫情黯然歇業。記者江良誠／攝影
景聖樓擁有日月潭無敵美景，沒想到仍不敵疫情黯然歇業。記者江良誠／攝影

日月潭「景聖樓大飯店」因疫情衝擊，5月歇業並資遣員工，讓南投縣觀光業者震撼。日月潭皇后古堡飯店逆向思考，將在6月10日營運。成立這家飯店的是只有國小學歷的秀玉阿嬤，雖然開業就遇到新冠肺炎疫情，但母女認為能撐過疫情，未來道路更寬廣。

景聖樓大飯店位在文武廟旁，可俯瞰日月潭美景，過去曾一房難求，但現在拉下鐵門停業，仍有遊客經過下車詢問，景聖樓飯店雖有無敵湖景，仍不敵新冠肺炎疫情衝擊，相當惋惜。

位在伊達邵的皇后古堡飯店在去年底完工啟用，沒想到試營運期間，便遇到新冠肺炎疫情，對於新飯店來說是一大打擊，但業者咬牙苦撐，沒有暫時歇業以節省成本，終於熬到防疫解封。

飯店總監王智慧說，母親學歷不高卻熱愛歷史，以前在中潭公路經營休息站，靠著親切和氣打造好口碑。母親熱愛歐洲的皇后古堡風格，決定打造夢想中的城堡。從外觀設計到內部裝潢選材都是阿嬤自己挑選，從館內配色到天花板手繪金色邊框逐一要求，呈現歐洲貴族的細膩。

她說，母親靠著努力打拚，年輕時就買下這塊地經營藝品店，卻經歷日月潭遊艇載翻船事件，生意一落千丈，而後又遭逢1999年921大地震，努店面瞬間夷為平地。土地荒廢了十多年，前幾年秀玉阿嬤著規劃這座夢想古堡。斥資三億，成立有27個房間的飯店，每一間房都是阿嬤細心規劃，從外觀到內部裝潢選材，手工水晶燈及家具全數歐洲訂製。

雖然遭遇疫情，但他們把這段時間當成調整期，以試營運聽取客戶意見，改善更多細節，還好大家都很支持，試營運期間還維持二、三成住宿率。因為疫情很多遊客無法出國，喜歡歐洲風情遊客可到日月潭旅遊，也感受湖畔歐式古堡氣氛。

皇后古堡飯店試營運就遇到新冠肺炎疫情，業者沒有暫停歇業節省成本，終於迎來防疫解封。記者江良誠／攝影
皇后古堡飯店試營運就遇到新冠肺炎疫情，業者沒有暫停歇業節省成本，終於迎來防疫解封。記者江良誠／攝影
日月潭皇后古堡飯店設備裝潢考究呈現歐式貴族城堡風格，卻是國小學歷的阿嬤細心打造。圖／讀者提供
日月潭皇后古堡飯店設備裝潢考究呈現歐式貴族城堡風格，卻是國小學歷的阿嬤細心打造。圖／讀者提供
日月潭景聖樓曾經一房難求，但陸客減少加上疫情衝擊，拉下鐵門黯然歇業。記者江良誠／攝影
日月潭景聖樓曾經一房難求，但陸客減少加上疫情衝擊，拉下鐵門黯然歇業。記者江良誠／攝影
日月潭景聖樓曾經一房難求，但陸客減少加上疫情衝擊，拉下鐵門黯然歇業。記者江良誠／攝影
日月潭景聖樓曾經一房難求，但陸客減少加上疫情衝擊，拉下鐵門黯然歇業。記者江良誠／攝影

疫情 日月潭

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