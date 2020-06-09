國泰航空停牌啟示：母體小的大型航空業面臨全新調整

市場傳出百年航空國泰航空（HK293）可能易主，疫情再度改變全球航空業！航空業的新一輪大調整即將上場，母體市場小、長期依賴轉機商機的大型航空業者營運面臨全新的壓力。這類型的業者包括國泰，新航的營運特色也很接近。

國內的航空業者普遍表示，航空業華麗風光不在，高成本效益顯現，再加上疫情變化太急速，航空業每個月的支出壓力破表，國泰航空或許是知其不可為之，提前進行因應。轉機客為主的業者，就算現在已經陸續開放轉機，然而，這跟過去相比只是杯水車薪。

今早航空業再度聽到震撼消息，國泰航空宣布停牌，太古A、太古B，還有持有第二大股東國航也短暫停牌，市場揣測跟國泰航空的經營權有關。這波新冠疫情改變航空業，全球航空業都面臨生死存亡之秋，尤其，在短期內看不到客源回籠的情況下，各家都要提前進行因應。

根據國際航空運輸協會（IATA）今年元月看疫情對全球航空業的影響營收金額約293億美元，然而到5月14日最新的數字已經調高到4,960億美元，從不斷下修的營收影響數字，就可以看出全球航空業的空前慘況。

航空業專家就指出，國泰航空集團以香港為基地，國泰加上港龍約有240架飛機的機隊規模，提供定期往來亞洲、北美洲、澳洲、歐洲和非洲等超過200個目的地的，由於香港的母體市場小，過去國泰都是搶攻全球的轉機客，疫情衝擊下，轉機客消失下，這些型航空業者面臨的挑戰更嚴峻。

未來所有的航空業都要面臨新一輪的檢視，還有必要維持這麼大的規模嗎？尤其在疫情短期內恐無法解決下，未來的營運變化大，瘦身是存活下來很重要的一條路。