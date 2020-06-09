貿易事業、台灣零售雙升 特力5月營收年增12.5%

特力（2908）公告5月份合併營收36.5億元，較去年同期增12.5%，公司表示，主要反應歐美客戶拉貨帶動貿易營收，台灣零售事業在疫情穩定後也出現回升。從營收結構來看，5月份貿易營收為20.4億元，年增16.1%，占整體營收比重56%；零售營收為15.5億元，年增16.1%，占整體營收比重42%。

特力表示，5月份貿易事業體業績較去年同期大幅增加16.1%。連續兩個月的營收表現亮眼，歐美客戶拉貨力道仍舊相當強勁，出貨成長動能持續穩定。儘管目前全球多國疫情開始轉為趨緩，惟新冠肺炎疫情對全球經濟仍增添了許多不確定性，將持續密切關注各國疫情發展並且運用全方位的供應鏈網絡，提供海外客戶需求。

台灣零售事業體5月份隨著國內疫情穩定趨緩，民眾出門意願明顯增加，實體店面來客數及提袋率均雙雙成長，月營收產生大幅度的躍升。特力表示，台灣零售營收已連續兩個月均較去年同期成長，顯示旗下零售事業的銷售成長動能已逐漸加溫。接下來，除了持續遵守政府單位的各項防疫措施及規定，積極打造安心的購物環境外，台灣零售通路將推出一系列活動吸引客人回流，期望實體通路的銷售力道持續穩定成長。