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平均居住面積十年微增 桃園以南超過40坪

經濟日報 / 記者黃阡阡／台北即時報導
六都十年居住面積變化。圖／台灣房屋智庫彙整
六都十年居住面積變化。圖／台灣房屋智庫彙整

根據房屋稅籍資料，今年第一季全國平均住宅坪數為40.4坪，10年間增加1.5坪，六都中以台南市48.4坪面積最大，10年間增加3坪也最多，其次是台中市增加2.4坪，雙北與高雄市則是增加1~2坪間，只有桃園市10年成無增減。

根據今年第1季統計資料，全國平均住宅坪數約40.4坪，桃園以南皆超過40坪的大小，台南市平均住宅面積更高達48.4坪，惟雙北市居住面積不足全國平均，北市僅落在30.7坪，新北市甚至只有29.8坪。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，台南最多有天有地的透天產品，不僅土地持分大，使用空間大，有利三代同堂，是長輩們的最愛，加上台南房價仍維持低檔，小宅需求度不高，因此六都中，仍以台南人居住品質最好，最能享受寬闊舒適的居家空間。

進一步從各坪數占比資料統計發現，台中雖然仍以25~35坪產品為主流佔21.5%，但65坪以上的房屋次多，佔了19.5%，也比十年前的14.4%增加了5個百分點。房仲業者指出，中科精密機械等發展穩健，低調但又財力堅強的傳產企業老闆，成了大坪數豪宅最強力的支撐買盤，也讓大坪數的比例成長。

至於台北市平均住宅面積雖然有30坪，但事實上若以比例來看，台北15坪以下的物件佔12.7%，是六都中佔比最多的城市，15~25坪也佔27%，合計25坪以下小宅共39.7%，而新北市25坪以下產品則佔43.7%，顯示雙北房屋有大四成都是小宅。

張旭嵐指出，大多數人的印象就是台北房價高，所以套房和小宅最多，事實上台北市素地有限、都更進度慢，舊公寓華夏還是比較多，且多屬正常三房產品；而新北不乏大型重劃區，可規劃建地較多，雖然單價已相對低，但為了降低購屋門檻，新案大多走兩房或小三房路線，平均坪數在30坪以內，符合小家庭需求，大舉搶攻低總首購市場。

房價 房仲業者

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