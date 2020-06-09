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東協中產消費力下降 泰昇-KY5月營收年減9%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

泰昇-KY（8480）公告5月單月合併營收1.45億元，年減9.26%，月減3.17%；今年1~5月累計合併營收7.93億元，年增4.46%。

泰昇表示，肺炎疫情嚴重影響世界經濟，在全球掀起失業浪潮，公司主要市場東協新興國家越南、柬埔寨及泰國雖直接受疫情影響不大，但其主要產業旅遊業、汽機車業以及歐美導向的加工出口業受創甚深，造成失業人口大幅增加，連帶影響中產階級消費力道下降以及零售通路拉貨心態趨於保守，民生必需品紙尿褲產品雖為鋼性需求，但也受波及，再加上近期台幣對美金大幅升值，造成公司5月營收未見成長。

泰昇表示，因疫情不確定因素尚未完全消除，故公司仍持謹慎保守看法，預估5月至7月是今年營運低檔，營收年增將呈現衰退，但隨著各國陸續解封，就業及消費數據逐步好轉的情況下，公司預估8月營收將可望恢復正常。

在獲利方面，先前受疫情影響造成不織布原料成本飆漲進而侵蝕公司產品毛利率，惟隨著疫情減緩口罩需求陡降以及不織布新產能陸續開出，近期不織布價格已大幅滑落，且呈現逐月下降趨勢，因此泰昇預期產品毛利率及獲利將逐漸回到正常範圍。

疫情 營收 泰昇-KY

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