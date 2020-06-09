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太和5月營收月增14% 接單歐美冬季彩妝產品本月出貨

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

太和-KY（4136）公告5月合併營收7,998.8萬元，受惠中國本土品牌客戶的出貨較上月回升，帶動公司5月營收較上月成長14％，惟因去年同期部分外銷訂單出貨時間提前墊高基期營收，使得單月營收呈年減率24.93％；累計2020年1至5月合併營收2.83億元，年減14.09％。

太和-KY表示，疫情影響進而使得消費者生活習慣轉變，從太和-KY今年前五月客戶別營收表現來看，其中，來自中國本土化妝品品牌客戶的營收明顯較去年同期成長23.34％，主要受惠完美日記、名創優品（MINISO）、小奧汀等積極在電商平台渠道搶占龐大的美妝市場需求，挹注太和-KY旗下包括雙色機口紅、3D腮紅等的出貨動能明顯自解封後快速提升。

觀察中國化妝品市場受惠新崛起「顏質即正義」的Z世代發展趨勢，消費者對於化妝品的消費頻率、檔次、嘗鮮率不斷提升，推動了中國化妝品產業在迭代更新中堆疊成長，也考驗接單公司對新產品創新的開發速度、產能調配彈性度等的靈活機制。

太和-KY表示，目前新品牌產品的開發周期已相較以往大幅縮短，平均落在1至1.5個月之間，得以快速搶占市場商機，因此創造集團成功取得包括中國名創優品於全球市場之多品牌通路中彩妝系列產品的主要戰略夥伴、協助中國知名電商化妝品品牌以3D造型腮紅快速竄紅大中國區的彩妝市場、與安徽德正堂齊心跨界防疫領域深度戰略合作等成績。

展望下半年，太和-KY表示，目前已接獲歐美國際知名品牌客戶-ORPH、e.l.f等洽談今年冬季系列彩妝產品以及聖誕節限定彩妝禮盒的需求，預計今年6月起陸續加入量產出貨，訂單能見度至少2至3個月。

營收 電商

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