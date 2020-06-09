聽新聞
test
0:00 / 0:00
東陽5月營收10.24億元 AM銷售開始回升
日前外資開始看好汽車零組件AM（售後維修市場）的需求，全球最大的東陽（1319）今（9）日也公布5月營收，雖然整體還未急速回升，然而，AM銷售已經較4月年增10%。法人推估，隨著全球開始陸續解封，6月的營收回升的速度又可望較5月出色。
東陽5月自結合併營收10.24億元，前5月自結累計合併營收68.36 億元。主要是新冠肺炎疫情影響，全球封城鎖國、經濟活動停滯所致。隨著各地區陸續解封，AM市場的銷售已經開始回升，市場動能恢復指日可待。
另外，東陽AM事業5月自結合併營收 6.56億元，已較4月成長10%，前5月自結累計合併營收 51.54億元，持續開發新產品，做好備貨準備，隨著歐美地區陸續解封，AM的業績量能也將逐步回升。
此外，東陽OEM事業5月自結合併營收3.68 億，前5 月份自結累計合併營收 16.82 億。大陸復工、復產加上大陸政府推出政策提振、需求釋放的多重刺激下，更有助於未來OEM的復甦。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言