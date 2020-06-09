東陽5月營收10.24億元 AM銷售開始回升

日前外資開始看好汽車零組件AM（售後維修市場）的需求，全球最大的東陽（1319）今（9）日也公布5月營收，雖然整體還未急速回升，然而，AM銷售已經較4月年增10%。法人推估，隨著全球開始陸續解封，6月的營收回升的速度又可望較5月出色。

東陽5月自結合併營收10.24億元，前5月自結累計合併營收68.36 億元。主要是新冠肺炎疫情影響，全球封城鎖國、經濟活動停滯所致。隨著各地區陸續解封，AM市場的銷售已經開始回升，市場動能恢復指日可待。

另外，東陽AM事業5月自結合併營收 6.56億元，已較4月成長10%，前5月自結累計合併營收 51.54億元，持續開發新產品，做好備貨準備，隨著歐美地區陸續解封，AM的業績量能也將逐步回升。

此外，東陽OEM事業5月自結合併營收3.68 億，前5 月份自結累計合併營收 16.82 億。大陸復工、復產加上大陸政府推出政策提振、需求釋放的多重刺激下，更有助於未來OEM的復甦。