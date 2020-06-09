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從嚴禁到解封，領隊Becca如何走過零收入的抗疫100天？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
圖／領隊Becca。取自Becca en el mundo //我的斜槓人生//臉書
圖／領隊Becca。取自Becca en el mundo //我的斜槓人生//臉書

擔任領隊的Becca（莊悰心），5月底在她的粉絲團「我的斜槓人生」上傳了一段熱騰騰瑞士起司鍋上桌影片，並介紹瑞士起司鍋由來，讓粉絲很驚訝。

「難道Becca還能出團？！」雖然她還特地標註自己在瑞士少女峰小鎮「因特拉肯」，但仔細看她的主題標籤（Hashtag），就標明了「不能出國可以把外國帶回來」，意思是不能出國，但還是能介紹異國美食，雖自娛娛人，卻有點莫可奈何。

從2011年入行以來，Becca因精通英文及其它外文，專跑海外旅遊，主要帶團至土耳其、地中海等地，一年可帶上約14團，小則五人、多則40人的團體旅遊，但在疫情爆發以後，今年上半年七個團全部取消。

3月她本來還要帶一組希臘團，最終因疫情升級而作罷，「行前本來還開了說明會，那時候我就跟客人說，因疫情關係，行程可能有所調動，最壞是取消出國，客人都能理解，但大家都還是懷著希望，」Becca說，直到境外移入確診大增，大家才死心。

隨著全球疫情愈來愈險峻，連旅遊業者也逃不過病毒，一名40歲領隊在奧地利和捷克染疫過世，更讓旅遊業人心惶惶。3月底之後，就沒有人來詢問Becca出團方案了。

七個團全取消，同業接客訴接不停

雖然自己沒遇到，她卻聽到同業被接二連三客訴，導遊領隊、旅行社成了眾矢之的，「有的客人罵，為什麼不取消出團，我們也很為難，因旅行社不取消，我們就還是要依約成團，否則我們須負賠償責任。」Becca尷尬苦笑說，「你們怕疫情，我們也怕！」

「當航空公司沒停飛、飯店沒停業，旅行社夾在中間，取消出團就會產生費用，所以有的客人不理解，為什麼不能全額退費。」Becca也曾做過旅行社內勤，深諳旅行社的難處，因此在這波「亂世」，她較能以同理心處理客人與旅行社之間的庶務。

沒了團客，等於本業收入全數歸零，「大部分領隊導遊帶團才有收入，沒帶團就是沒收入。」

面對疫情衝擊，旅遊業者只能自立自強。曾有報導指出，因為有五個小孩要養，擁有八年資歷的日本線導遊開始當講師、跑美食外送，咬牙度過疫情；也有的導遊領隊選擇到餐飲店打工、或做保險業務。美食旅行YouTuber冰蹦拉就說，「我所有旅遊業、YouTuber朋友都在找副業，不只因為不能出國，很多廠商也過不下去，要中斷合作。」

「我比較幸運，單身又住家裡的關係，沒貸款負債，還好政府祭出紓困補助，且尚有少許存款，」Becca說，唯一比較虧欠的是，暫時不太能給父母孝親費。

Becca慶幸的是，剛好去年轉變工作型態，因而降低了疫情衝擊。「前年太忙，身體有點吃不消，」她去年開始調整步調，離開旅行社，自己接團，當時她就開始設想事業如何擴展，只是平時還要忙著帶團，無暇做更深入思考，這次疫情正好讓她能夠沉澱心境，重新思索未來。

拍影片分享異國文化，重新學習講故事

正如粉絲團名稱「我的斜槓人生」，Becca也趁勢做一些平常沒辦法做的事，「之前看到客人拍片當網紅，我想說不然來試試看經營頻道，分享自己興趣及所見所聞。」她的影片充滿異國情調，因為也喜歡音樂、烹飪，便自彈烏克麗麗自唱西班牙歌曲Te Sigo Soñando，自製土耳其酸奶。

「拍影片其實不容易！」雖然Becca當領隊早已練就一身說話本事，但是帶團時，在景點講了一半的故事，回到遊覽車上還能再講，但拍影片最好一氣呵成，以免浪費時間，還要注意不能講太冗長，以免觀眾失去注意力，她發現，「就連擅長的講故事，都要重新學習。」

疫情期間，政府及各單位推出各種紓困方案和進修課程，是她充實自己的管道之一。譬如參加城市導覽，在迪化街等老台北地區遊歷，增加對家鄉的認識。

除了吸收知識之外，她也回饋社會，4月曾回母校演講，跟系上學弟妹分享自己的事業與人生經歷。

隨著疫情緩解，國內旅遊開始復甦，雖然她因沒有國內導遊證照無法帶團，但她規劃去做社區志工導覽，或是到朋友開的民宿幫忙。

「台灣還是有很多美景，美得像國外一樣。」即使跑遍世界各地，她覺得台灣的自然人文風光不輸國外，在台灣隨手一拍花蓮七星潭晚霞，令她回想普吉島的海邊日落，還有人問「是不是在國外拍的？」因此，這段時間在台灣旅遊未嘗不可。

就算疫情過後，她認為多少會顛覆觀光業的模式。「我認為近期幾十人的大團應該會減少，小團因成本較高，旅遊業恐再有一波的人力縮減；飛機空間設計、各國博物館室內參觀動線也可能有所調整。」

縱使還不知道何時能再帶團走遍歐洲古城石板小徑，縱使荷包吃緊，Becca卻不怨天尤人，樂觀地期待疫後轉機，「當上帝關了一扇門，必打開另扇窗。」

（作者／林讓均 本文出自2020.06.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

疫情 旅行社 導遊 出國 瑞士

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