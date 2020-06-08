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台中市政路「國際大道」 五大國際酒店衝高豪宅房市

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
七期市政路上被視為指標的日月千禧酒店。 記者宋健生／攝影
七期市政路上被視為指標的日月千禧酒店。 記者宋健生／攝影

有鑑於紐約、東京等一線「國際城市」定位，台中積極建構國際門戶，在各項重大建設陸續到位下，吸引不少國際飯店爭相插旗精華地段，尤以七期新市政中心戰況火熱，包括萬豪、喜來登、大倉等知名大飯店皆已蓄勢待發。

眼見接軌國際在即，台中一線建商如寶輝、聯聚等，接連進場搶推指標新案，下半年大案齊發，區域房市再起高峰。

台中飯店市場向來是熱門焦點，近年一線建商看好後市大舉獵地，攜手國際連鎖飯店品牌進軍七期，如興富發建設投資「大倉新頤酒店」現已動工，預計2022年完工。

另外，市政路沿線除了指標的日月千禧酒店外，據悉豐邑機構及台中商銀於市政路上的新建總部，分別計畫引進喜來登大飯店、萬豪酒店，新力旺也和知名國際酒店合作，插旗市政路、惠來路口，市政路「國際大道」藍圖逐漸成形。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘指出，位處市政路以北的新市政中心為七期核心，本就是豪宅、商辦聚集地段，吸引回流台商及企業主、高階主管搶進置產。

如今傳出五大國際飯店集團陸續進駐，七期房市連帶效應已浮出檯面，包括「寶輝Sky Tower」近期率先公開，聯聚、雙橡園則後腳跟上，屆時將引爆激烈廝殺戰。

此外，目前新案開價已站穩6字頭，但近2年建商購地不斷甚至屢創新高，長遠來看，房價漲勢不容小覷。

市場盤點市政路周邊豪宅新案，今年由寶輝建設擔任領頭羊，於市政路、惠文路口推出「寶輝Sky Tower」，全案承襲豪宅王「寶輝秋紅谷」規格，採SC鋼骨結構建造，並再度攜手洛杉磯知名建築師Scott Johnson設計獨步台灣的玻璃帷幕外觀。

有別於以往的是，此次規劃70至90坪精品宅邸，為寶輝在七期首件採標配銷售建案，因產品極具稀有性，吸引二代企業主、菁英人士高度關注，開案不到一周，詢問熱度飆升。

總銷百億大案「白朗峰」同樣受矚目，其基地位在市政路近文心路，與台北信義區知名豪宅「大陸琢白」系出同門，外觀由白派建築大師Richard Meier操刀設計。

此案以單梯核心筒結構，連接不同高度的南、北塔樓，矗立七期豪宅群中格外亮眼，室內裝潢則由設計界巨擘YABU PUSHELBERG掌舵，可謂台中新一代國際建築指標，全案規劃均質130坪產品，每坪開價60萬至75萬元。

展望第3季之後，則有聯聚、雙橡園接連進場。聯聚即將推出的「聯聚瑞安大廈」，基地座落在市政路近河南路口，規劃均質60坪含標配產品，每坪開價60萬元起。

另外，雙橡園開發繼「雙橡園1812」、「雙橡園S1特區」創下未公開即完銷驚人紀錄後，下半年趁勢推出市政、河南路新案，產品規劃45、60、90坪，亦在市場造成話題。

台中市七期國際五星級酒店進駐一覽。 記者宋健生／製表
台中市七期國際五星級酒店進駐一覽。 記者宋健生／製表
台中市七期市政路周邊豪宅新案一覽。 記者宋健生／製表
台中市七期市政路周邊豪宅新案一覽。 記者宋健生／製表
國際五星級酒店爭相插旗，台中七期市政路「國際大道」藍圖逐漸成形。 記者宋健生／攝影
國際五星級酒店爭相插旗，台中七期市政路「國際大道」藍圖逐漸成形。 記者宋健生／攝影
七期市政路周邊豪宅新案，今年由寶輝建設擔任領頭羊，於市政路、惠文路口推出「寶輝Sky Tower」。 記者宋健生／攝影
七期市政路周邊豪宅新案，今年由寶輝建設擔任領頭羊，於市政路、惠文路口推出「寶輝Sky Tower」。 記者宋健生／攝影
新力旺和知名國際酒店合作，將插旗市政路、惠來路口。 記者宋健生／攝影
新力旺和知名國際酒店合作，將插旗市政路、惠來路口。 記者宋健生／攝影

豪宅 雙橡園 建商

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