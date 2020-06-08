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疫情影響趨緩 達爾膚5月營收月增15%

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

台灣最大醫美保養品牌DR.WU達爾膚生醫(6523)今(8)日公布5月營收為4,012萬元，較去年同期減少53%，與上月相比則增加15%。

達爾膚表示，5月營收4,012萬元，月增15%，主因搶攻618購物節商機大陸提前備貨，以及台灣線上銷售動能持續升溫，相較於近期低點已逐步回升。營收較去年同期減少53%，則因大陸轉投資公司已不再併入合併報表及新冠肺炎疫情影響銷售所致。

展望後市，進入台灣618購物節，達爾膚將聯手Yahoo!奇摩、momo購物網推出一連串優惠活動，並同步於DR.WU官網歡慶618，衝高買氣。7月起，配合振興三倍券上路，達爾膚亦將於實體通路推出一系列加碼方案，持續帶動業績成長。

達爾膚 營收 DR.WU

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