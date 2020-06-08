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後疫情時代的亞太區 零售業將面臨這兩大變革

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

根據商仲CBRE世邦魏理仕最新發佈《2020年亞太零售業即時意向調查》顯示，不分業種約38%的亞太區零售業者，計畫在今年底前專注於增加線上銷售量能，另有37%的業者預期將減少實體銷售據點，另外預料「拓展電商通路」及「整合實體店面」將是零售業未來半年內將產生的兩大變革。

針對位於亞太區市場包括中國大陸、台灣、 香港、澳洲、新加坡、日本、南韓、印度、泰國等的零售業種如餐飲、流行服飾、生活風 格、超市雜貨、娛樂零售、美妝保養、精品等業態，世邦魏理仕進行調查，總樣本數計179份。

調查發現，亞太地區在新冠疫情爆發期間，商業活動面臨中斷，其中有58%的亞太區受訪者表示在疫情影響之下，公司對於租賃需求採取更嚴格的評估流程，暗示未來整體零售市場的新增租賃活動將減緩。

世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民表示，疫情下各地政府祭出嚴格的出入境管制，使得許多國際品牌於年初已安排來台的實地訪察行程受迫延期，展店計畫也因整體 經濟走軟而暫時無限期遞延。

以台灣零售業者為例，陳頌民指出，有超過七成的業者針對租賃計畫採取更嚴格的評估流程，顯示出新冠疫情對於租賃決策的影響之劇，將可能影響未來租賃需求。

調查結果數據顯示，亞太區受訪者中，50%的餐飲業者表示將縮減店面數量或面積，另有 31%則計畫增加線上銷售通路。在台灣則有高達80%的餐飲業者預計將持續強化線上銷售管道，顯示新冠疫情以來，餐點外送及冷凍熟食宅配的龐大商機已引起業者注意，並可能成 為未來常態性的販售模式。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，不同零售業種面臨新冠疫情衝擊程度不一，關 鍵在於工作人力需求及互動體驗模式。以餐飲業、美妝保健等情境體驗為尊的產業而言， 專注整合實體店面將是未來的主要策略。

而早在疫情前已吹起的全通路零售業種包括食品 雜貨、服飾、生活型態專門店，李嘉玶認為，在疫情期間更是養兵千日用在一時，線上消費力道強勁， 再再顯示導入數位工具如運用社群媒體行銷、電子商務銷售等為長期發展的關鍵營運策略。

疫情 零售業 餐飲業

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