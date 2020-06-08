麗豐-KY 5月營收3.05億元 月增1％

麗豐-KY(4137)今(8)日公布2020年5月合併營收為新台幣3.05億元，較上月成長1％，年減30.96%，累計2020年1至5月合併營收為新台幣12.6億元，年減38.48%。

麗豐表示，集團發揮旗下四大品牌通路、六大事業體的競爭優勢，並透過線上直播教學、強化人員培訓、數字化管理等方式，展現高度的品牌力及管理效率，推進｢克麗緹娜｣全球加盟店至今年5月底逆勢成長、達4,831家的規模，是麗豐-KY 5月營收在｢後疫情時期｣仍保持在新台幣3億元以上水準的主要原因。

麗豐指出，美容服務產業與客人接觸的頻率相較其他產業更直接，後疫情時期已逐步改變消費型態，伴隨著宅經濟的市場商機快速湧現，集團一方面積極善用社群媒體，包括與阿里六大App合作、線上直播護膚課程、新產品線上行銷推廣等，有利提升與顧客的黏著度。

另一方面，同時嚴選優質產品，於旗下「新美力」電商平台、官方網站以其他購物平台等上架銷售，包括CHLITINA護膚品、優貝貝、舒冷、巴部農天然鹼性礦泉水等系列產品皆熱銷狂賣，推進今年前5月電商平台的人民幣營收繳出年增30％的成績單，順利達成線上線下渠道雙向引流，保持顧客回購率，也有信心隨著疫情走緩後，加盟單店營運規模有望持續放大，增添集團整體營運重回過往成長動能。

展望2020年第2季，麗豐有信心創造整體營運穩定、升溫的態勢。除｢克麗緹娜美容連鎖加盟店｣外，集團旗下另一個重磅打造的通路「雅樸麗德」醫美診所，日前已於上海、南京陸續開幕，成功引領口碑及風潮，除了專業醫美的服務項目外，為了提供消費者更高端及優質的全方位再生、抗衰老生醫技術服務，籌備多時的二家全科診所：上海禾登診所及南京晶禾診所亦蓄勢待發，不僅匯聚專業的醫師團隊，從膚質到輪廓、從形體到質感、從基因到免疫，結合科技和醫學專業全方位打造顧客專屬的360度定制年輕化方案，實現由內而外的健康美麗，而院內裝潢、診間數、服務項目等的營運規模也皆較一般醫美診所大，麗豐-KY以期差異化、獨特性的服務隨著通路積極推廣，為未來集團整體營運注入新成長活水。