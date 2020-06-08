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瑞基受惠檢測業績 5月營收破億、年增4.2倍

經濟日報 / 記者徐睦鈞／即時報導

瑞基海洋生技（4171）今（8）日公告5月合併營收1.05億，年成長4.2倍；累積營收3.15億，年成長135.18%，逼近去年總營收。該公司指出，新冠肺炎疫情持續延燒，檢測需求強；各國急欲恢復經濟活動，促進水、畜產等經濟動物市場檢測需求。雙動能帶動5月整體營收。

新冠肺炎帶動檢測市場成長強勁，瑞基相關營收較上月成長1.8倍，貢獻總體營收約71%。新冠肺炎試劑在台灣完成臨床評估驗證後，5月積極加入國家檢驗隊，除捐贈五套POCKIT Central設備與試劑予中央流行疫情指揮中心，布建於離島包含澎湖、金門部立醫院、連江縣立醫院與蘭嶼衛生所和綠島衛生所5單位之外，亦獲國防部採購17套POCKIT Central設備與試劑，部署於軍艦與外島使用，同時外交部亦採購34套POCKIT Central設備與試劑於援外計畫使用。

外國市場方面，瑞基表示，除原有阿拉伯，巴基斯坦與印尼市場，5月新增泰國，英國及墨西哥市場；4月取得CE-IVD認證，待衛福部進行查廠等相關程序後，便可以CE-IVD標章正式外銷，目前已安排6月到廠初訪。英國與中南美洲代理商也積極進行當地的新冠肺炎相關儀器與試劑測試與產品註冊。子公司金瑞鴻捷在人病醫療市場亦有新的進展，tacomini核酸自動萃取儀取得中國醫療器械備案憑證，對中國醫療市場開發將帶來正面效益。

5月起，各國急欲解封與復工以恢復經濟活動，非新冠檢測市場亦有大幅成長。水產，畜產與伴侶動物市場分別較去年同期分別成長約1.4倍，4.6倍與4.7倍。因應各市場龐大檢測需求，瑞基已依照市場現況進行產能擴充；第一套試劑自動化產線已於5月進場投產；三廠設備組裝廠預計8月建置完成；同時5月已規劃新增另ㄧ套試劑自動化產線，預計第4季可進場投產。

新冠肺炎疫情全球延燒已近半年，各國經濟大受影響。全球力抗疫情之外，各國亦急恢復經濟活動。瑞基現場檢測平台，應用當前世界公認準確率最高之PCR技術，同時具有全自動、操作簡易、輕巧便攜，檢測時間僅需85分鐘之特性，極為適合特殊場域，可為船艦、偏遠地區或海關邊境與國際間交流，如飛航，國際會議等檢疫之應用。

營收 肺炎

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