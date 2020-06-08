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OEM外銷汽車零組件 5月業績動起來

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

後疫情時代來臨，隨著各國陸續解封，可以看出來歐美的汽車產業己經開始動起來，國內以外銷汽車OEM零組件供應商，已開始感受到訂單復甦，國內鍛造輪圈大廠巧新（1563）5月營收月增 26.2%，達2.72億元；據了解，大部分供應汽車零組件的大廠和大（1536）、劍麟（2228）都可望比上個月好，而且推估有機會逐月回升到過去正常水準。

歐美豪華汽車品牌逐步復工，受惠於歐美地區逐步解封，帶動主要客戶豪華汽車品牌車廠的拉貨力道有所提升，全球汽車輪圈領導廠商巧新科技今天公布5月營收就擺脫4月下滑的窘境，5月合併營收達新台幣2.72億元，累計 2020年1至5月合併營收為新台幣18.81億元，月成長26.2%。

國內的OEM汽車零組件供應商普遍認為，第2季營收都受到歐美地區封城短期影響部分訂單有遞延出貨的情況，但隨著時序進入5月中後，歐美各國陸續解封，逐步重啟經濟活動，和大、巧新都感受到汽車品牌客戶訂單已開始回籠。

巧新更進一步指出，目前仍積極掌握訂單出貨時程，持續拓展更多超跑與豪華汽車新車款合作的機會，搶後疫情客戶拉貨動能增加商機；看好歐美封城陸續解禁後的需求反彈，將透過德國、台灣兩地生產彈性供貨、自動化生產效益提升。

法人也分析，觀察全球豪華汽車品牌車廠皆朝向電動車、油電混合車等智能化、節能減碳的技術發展進程，歐洲各國政府相繼推出汽車產業的援助計畫以及稅務優惠的刺激新車銷售市場復甦，未來供應國際車廠OEM零組件的汽車業者，只要能搭上相關新車推出新趨勢，業績都有想像空間。

營收 新台幣 新車銷售

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