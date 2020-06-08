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安心旅遊上線 KKday推訂房最低三折起、加碼抽iPhone11

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
在疫情趨緩逐漸解禁下，KKday為提供更完善的一站式體驗，首次推出訂房服務，讓自由行旅客從訂房到行程體驗都可以一條龍完成。　圖／KKday提供
在疫情趨緩逐漸解禁下，KKday為提供更完善的一站式體驗，首次推出訂房服務，讓自由行旅客從訂房到行程體驗都可以一條龍完成。　圖／KKday提供

台灣在防疫有成下，疫情趨緩陸續解禁，廣大民眾接下來可以安排國旅一解不能出國的煩悶。深度旅遊電商平台KKday，為提供更完善的一站式體驗，首次推出訂房服務，讓自由行旅客從訂房到行程體驗都可以一條龍完成。

此外，KKday響應振興計畫，帶頭提升旅遊經濟，推出快閃訂房三折起優惠外，更加碼訂房即有機會抽最新iPhone11手機。（快閃優惠這裡看：https://event.kkday.me/kkhotel-nr）

為慶祝新服務上線，KKday回饋廣大旅客，每週皆推出不同優惠方案。即日起6月8日至6月12日，關西六福莊「三人同行一人免費」三折起優惠。6月15日至6月19日則祭出台東鹿鳴溫泉酒店訂房獨家七折，還可加價租車一天不到1,000元。6月22日至6月26日訂購礁溪中天溫泉度假飯店即享超低折扣四折起。連三週快閃優惠活動，民眾可把握機會省荷包。

六福莊為亞洲第一座生態度假旅館，飯店內打造百間仿非洲狩獵風格的客房，一大片的落地景觀窗，可以看見各式非洲草食性動物悠閒走動，零距離與長頸鹿、斑馬、白犀牛等動物親密接觸。同時飯店旁就是六福村，非常適合親子一同前往，爸媽再也不用擔心沒地方讓小孩放電，還可以來場寓教育樂的生態小旅行。

台東鹿鳴溫泉酒店是距離熱氣球嘉年華的舉辦地－鹿野高台最近的飯店，每年吸引不少遊客前來。入住鹿鳴溫泉酒店還可嘗試全台唯一的熱氣球繫留體驗，不用人擠人，也可享受熱氣球飛行飄浮高空的逍遙。另外也特別推薦鹿鳴的美人湯，泡在溫泉池裡，享受著縱谷線與鹿鳴溪畔的風光美景，輕鬆洗去一身的疲憊。

前年新開幕的礁溪中天溫泉度假飯店，距離台北僅需50分鐘車程。外觀宏偉的巴洛克式建築風格，搭配著西式歐風的精緻裝潢，巧妙的將藝術與美學融合在地文化特色，是許多網美、名人必拍照的景點之一。飯店休閒設施完善，提供兒童遊戲室、趣味DIY與SWITCH等，位於一樓的SPA區還規劃兒童戲水池，讓大人小孩一起入住，都可以享受美好的度假時光。還可以搭配宜蘭傳藝中心門票或搭船賞鯨遊，帶你享受悠閒深度遊，輕鬆出發、盡情體驗。

除上述的快閃活動之外，KKday更推出全台知名飯店輸入折扣碼現折300元回饋方案，為廣大旅客在即將到來的連假做準備。不論是想徜徉在遼闊山水景緻，讓露天芬多精與溫泉釋放疲憊身心。又或是想帶著孩子全家總動員，體驗有無限想像空間的主題式親子房，眾多特色飯店，從北到南任君挑選。

溫泉 熱氣球嘉年華

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