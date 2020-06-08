釋放想像力！Expedia公開「在家體驗世界」虛擬旅遊

疫情趨緩，防疫逐步解封，開啟防疫新生活。全球一站式線上旅遊業者Expedia推出一系列振奮人心的「在家體驗世界」虛擬活動與行程，讓旅客在家就能重溫世界的美好與多元，並為充滿期待的旅客注入旅行靈感，釋放內心蠢蠢欲動的旅行魂，隨時保持彷彿在旅行中的充沛活力，不被國際旅遊禁令所限制。

Expedia與全球在地的專業合作夥伴攜手策畫一個融合虛擬旅行、文化、教育和娛樂體驗的精采世界，讓旅客在家就能舒適悠遊體驗來自全球的各類行程活動。（Expedia在家旅行活動網站： https://www.expedia.com.tw/lp/things-to-do-from-home?&langid=1028）

Expedia 2019假期剝奪報告深入探究旅客度假的動機與益處，其中，高達95%的台灣人表示定期休假對維持整體身心狀況相當重要，放假能為心理健康帶來的正面影響，報告結果也指出，即使沒有真正出遊，也能創造相同的效果，而Expedia稱此正面的心境態度為「虛擬假期心態」。

為協助無法出國的旅客建立「虛擬假期心態」，滿足因無法出國而產生的強烈好奇心與旅遊慾望，Expedia提出「在家體驗世界」虛擬活動與行程，無論是參加博物館虛擬導覽、學習趣味新技能，或是由知識豐富的在地嚮導同步直播導覽行程，一同探索全球各大城市的必看風景、必遊景點與人文風情面貌，讓旅客盡享豐富精采的線上旅遊行程。

旅客化身時間旅人，踏上虛擬之旅，遊覽古羅馬戰士的光輝時代，感受龐貝城悲劇的悽愴，或欣賞凡爾賽宮的富麗堂皇以及梵諦岡的氣宇不凡，一同追溯世界的宏偉時光與歷史遺跡。

熱愛藝文的旅客不妨造訪全球知名位於羅馬的博爾蓋塞美術館，在美術專家的引導下，暢遊全球豐沛的藝術與建築資產，飽覽世界建築奇觀。

不能出國，就從料理中感受異國風情吧！來自世界各地經驗豐富的大廚與當地家庭廚師以美食邀請各國旅客擁抱獨特的異國飲食文化。想要親手烹製充滿「媽媽味」的可口義大利麵、品嚐正宗義大利提拉米蘇，或前進巴塞隆納街頭，學習烹煮西班牙小菜的美味竅門，在家就能用美食激發靈感，做出挑逗味蕾的佳餚。

美好的旅行少不了與家人一起，Expedia提供闔家皆宜的文化體驗，讓全家大小盡情暢享虛擬旅行。利用如臨實境的巴黎小故事帶領孩子踏上嶄新冒險旅程，或是繫上安全帶，全家一起前往柏林遊車河；此外，想放鬆身心，不妨來點線上演唱會與音樂小測驗培養藝術氣質，或者參加希臘的互動舞蹈課程盡情熱舞，舒展壓力。

Expedia亞太區公關主管Lavinia Rajaram表示：「在新冠肺炎疫情影響下，防疫隔離與社交距離所帶來的壓力為旅客的心理健康產生衝擊。即使目前出國旅遊仍受到限制，Expedia仍期待透過『在家旅行』系列為旅客紓解壓力，並透過虛擬旅行與世界互動。」

目前Expedia所推出的「在家體驗世界」系列在市場上獲得良好的正面回應，總參與率達56%，且其中有54% 的參加者使用行動裝置體驗活動內容。自然與戶外相關活動榮登最受歡迎的類別，博物館導覽則位居第二。Expedia非常期待未來台灣有機會舉辦類似活動，因為台灣也同樣期盼在這段期間能保持旅行靈感與動機，以迎接下次實地旅行的到來。