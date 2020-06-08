聯強國際五月合併營收239億元 月成長4%
聯強國際今（8）日公布自行結算2020年五月份合併營收239億元，較上月成長4%。由於各國疫情逐漸舒緩並逐步解封重啟經濟，聯強預估，第二季營收將呈現逐月成長趨勢。與去年同期相比，因今年印尼齋戒月落在五月份，加上各國匯率大幅波動，年減11%，若排除匯率影響數，則年減5%。
依產品別，資訊產品2020年五月份的營收為134億元，較去年同期的158億元下滑15%；通訊產品的營收為10億元，較去年同期的13億元衰退27%；消費性電子產品的營收為28億元，與去年同期的16億元大幅成長81%；IC元件的營收為67億元，較去年同期的82億元減少19%。
累計2020前五個月的合併總營收為1,157億元，其中：資訊產品累計營收為700億元，年減14%，佔總營收的比重為60%；通訊產品累計營收52億元，年減33%，佔總營收的比重為5%；消費性電子產品累計營收為102億元，年增22%，佔總營收的比重為9%；IC元件累計營收為303億元，年減18%，佔總營收的比重為26%。
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