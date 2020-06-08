搶攻國旅商機 和運租車推租1天送1天加碼送千元抵用券
看好國旅商機，和泰車旗下的和運租車今（8）日也宣布，推暑期國旅租車租1天送1天，加碼送1,000元抵用券。和泰集團在汽車銷售、各關係企業都將挑戰成為市場全方位第一，在這波國旅機，旗下的和運租車也率先提出優惠方案。
和運租車因應疫情趨緩，國旅需求回溫，和運租車推出6-8月暑期租車、包車優惠，搶攻國內旅遊市場，租車優惠最高5折。另外，還推山租車租一送一，加碼送1,000元租車抵用券，6月底前平日租1天送1天或假日租2天送1天，等同最高5折優惠。
另外，暑期早鳥於6月30日前且用車前15天(含)預約，可享7、8月不分平假日租1送1再送1,000元租車抵用券，讓消費者可於9-12月租車時使用。此外，和運租車針對上班族、台商等頻繁用車的消費者，首推平日或假日包月租車優惠，9月底前平日包月只要9,900元起、假日包月1.39萬元起。
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