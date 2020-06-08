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只能睡紅酒櫃的香皂 頂級價格挑戰台灣市場接受度

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
池內有機專櫃上除了有機毛巾之外，也引進了日本百年老牌木村石鹼的清潔用品。圖/仝澤蓉攝影
池內有機專櫃上除了有機毛巾之外，也引進了日本百年老牌木村石鹼的清潔用品。圖/仝澤蓉攝影

一塊只有50公克大小，體積只有一般肥皂一半大，售價竟然高達3,980元的香皂，到底有什麼神奇之處，可以賣這樣的價格？

選在新冠肺炎疫情爆發之後，景氣復甦尚未明朗的時刻，中寅百貨代理了有「全世界最乾淨的毛巾」之稱的日本池內有機毛巾，在台北新光三越A8館設專櫃，並一口氣經由池內有機協助嚴選了五個品牌，一起陳列在這個號稱國內第一個有機居家品牌專櫃上。

其中包括了必須「睡」在紅酒櫃裡面的Buivert Organic Soap，一款強調純天然植物精油製成的Bloom & Berry植萃皂，結合有機植物及精油，由100%手工有機植物製成，經過一個月熟化製程的香皂，肥皂水流入水中會在24小時內被生物降解，大幅降低對環境造成的負擔。

由於植萃皂皆採用高營養價值，可食用食材，採用低溫冷製方式製成，為保留原材料的養分和功效，專櫃上特別準了一台恆溫環境的紅酒櫃用來保存這些嬌貴的香皂 。既然專櫃保存不易，只能放在紅酒櫃裡面，那消費者買回家後，可以用多久？業者建議，20天內使用完畢，至於如果你多買了兩塊回家，建議先放在冰箱裡保存起來。

業者表示，這塊有機香皂雖然價格不斐，但是卸妝洗臉只用這一塊香皂就可以完成 ，尤其對於有肌膚乾燥問題者，能省去不必要的肌膚多次搓揉洗卸問題，相信台灣市場仍有一定的接受度。

號稱全世界最嬌貴，一塊售價3980元，只能保存於紅酒櫃的頂級有機香皂。圖/仝澤蓉攝影
號稱全世界最嬌貴，一塊售價3980元，只能保存於紅酒櫃的頂級有機香皂。圖/仝澤蓉攝影

紅酒 冰箱 疫情

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