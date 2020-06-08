只能睡紅酒櫃的香皂 頂級價格挑戰台灣市場接受度

一塊只有50公克大小，體積只有一般肥皂一半大，售價竟然高達3,980元的香皂，到底有什麼神奇之處，可以賣這樣的價格？

選在新冠肺炎疫情爆發之後，景氣復甦尚未明朗的時刻，中寅百貨代理了有「全世界最乾淨的毛巾」之稱的日本池內有機毛巾，在台北新光三越A8館設專櫃，並一口氣經由池內有機協助嚴選了五個品牌，一起陳列在這個號稱國內第一個有機居家品牌專櫃上。

其中包括了必須「睡」在紅酒櫃裡面的Buivert Organic Soap，一款強調純天然植物精油製成的Bloom & Berry植萃皂，結合有機植物及精油，由100%手工有機植物製成，經過一個月熟化製程的香皂，肥皂水流入水中會在24小時內被生物降解，大幅降低對環境造成的負擔。

由於植萃皂皆採用高營養價值，可食用食材，採用低溫冷製方式製成，為保留原材料的養分和功效，專櫃上特別準了一台恆溫環境的紅酒櫃用來保存這些嬌貴的香皂 。既然專櫃保存不易，只能放在紅酒櫃裡面，那消費者買回家後，可以用多久？業者建議，20天內使用完畢，至於如果你多買了兩塊回家，建議先放在冰箱裡保存起來。