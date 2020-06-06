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港口智慧化發展 台灣港務創造新商機

經濟日報 / 記者 吳秉鍇
圖／經濟日報提供
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全球產業邁向數位科技發展，台灣港務公司為讓旗下七大國際商港從傳統競爭格局走出來，以提升港口競爭優勢，擬定「台灣港群智慧港口發展計畫（Trans-SMART）」，透過科技發展結合港埠營運，讓智慧港口的想像空間更加的精彩可期。

港務公司表示，因應資通訊、人工智慧、大數據物聯網等新興科技時代來臨，內部借鏡國際標竿港口智慧化發展趨勢，研析港埠作業現況和經營課題後，正推動台灣港群發展成為智慧港口。

未來智慧港口不僅只是技術應用，更可以透過資訊交換與共享，促進港口產業生態系共榮發展。

港務公司目前提出的第一階段「台灣港群智慧港口發展計畫」，內容涵蓋海側、陸側兩大構面與各項行動方案。

其中，為提供航商業者更便捷的服務，2019年底完成高雄港智能港灣調度整合系統的升級，透過新增船舶動態通知功能，業者可從手機行動裝置更精確掌握船舶進港動態，優化港埠作業服務效率。

今年第一階段的「台灣港群智慧港口發展計畫」預計陸續建置完成；包括有第4季可完成船舶操航智能輔助系統，透過智能分析船舶進出港口大數據，規劃船舶虛擬智慧安全航道，提升船舶航行安全。

接著是今年底能完成智慧監控管理系統，透過環境感測、影像視覺追蹤辨識技術，分析港口即時影像，進一步提升港區安全管理，將有效全面帶動台灣港口作業安全以及效率增進。

因應5G時代來臨，有利於發展大數據、人工智慧以及物聯網等服務，在這個可預見的未來，港務公司將加快步伐推動完善的港口資通訊基礎建設，並逐步完成港口服務數據化整合工程，以達到港口「數位化管理」目標。

同時透過感測器布建，讓港口活動運作軌跡化為可分析的數據，並規劃導入無人機、智慧共桿，以及智慧建築資訊管理模型（BIM）等智慧化升級行動計畫，擴大公民營產業參與，輔導港口產業生態系合作夥伴智慧轉型，進而開啟產業合作商機，共同擘劃智慧港口發展藍圖。

大數據 生態 物聯網

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