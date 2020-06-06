全方位服務 台灣港務把顧客擺第一

台灣港務公司董事長李賢義表示，港務公司重視產業發展需求，確立「立足核心、邁向多元」為業務布局的最高發展策略，並秉持「顧客導向」為中心的經營理念，提供全方位、客製化的航港服務，以因應瞬息萬變的航運市場，擴大航港產業營運利基。以下為專訪紀要：

問：高雄港為台灣業務量最大的國際港口，對於貨櫃業務發展有何想法？

答：港務公司對於高雄港貨櫃業務發展，已針對國際海運市場變化趨勢做出許多努力，未來主要就硬體建設、營運規劃和行銷策略三大方向進行升級。

在硬體建設方面，因應船舶大型化趨勢，為提升高雄港競爭力，在二港口南側推動洲際二期計畫興建第七貨櫃中心，規劃五座水深18公尺的深水貨櫃碼頭，可容納2.3萬TEU級貨櫃船靠泊，由長榮海運承租營運，將於2022年和2023年分二期交付。

在營運規劃方面，配合高雄港第七貨櫃中心營運期程，規劃碼頭區位最適配置方案，目前已經完成萬海航運無縫承接長榮海運釋出的第五貨櫃中心碼頭，後續將積極推動貨櫃碼頭區位調整，提升整體營運效能。

另外，在行銷策略方面，關注海運景氣波動以及聯盟重組效應，辦理年度行銷獎勵方案，包含轉口實櫃、藍色公路、新闢航線等獎勵措施，給予實質激勵，鼓勵航商在台永續經營。

問：港務公司國際投資策略布局方法與因應的策略？

答：台灣港口面臨國際海運市場快速變遷、東南亞深水港口崛起等外在環境影響，港務公司配合政府政策，以及公司發展願景，穩健評估海外發展布局。

以目前大環境來看，全球供應鏈重整，東協及南亞等新興市場國家迅速崛起，深具人口紅利、基礎建設升級和貨物運送的高度需求，台灣為亞太地區的重要成員，經貿發展與區域內許多國家具有高度關聯性，所以港務公司評估主要以東南亞為投資標的。

目前內部正集結海外控股公司，串聯合資夥伴豐富的海外投資經驗、綿密航線等優勢，並考量投資風險、規模和業務複雜度，短期先以貨櫃堆場、倉儲設施為主，並以務實態度評估各項投資財務可行性後，實質啟動投資作業。

問：港務公司未來的營運展望？

答：港務公司將秉持企業化經營精神，深化港埠核心本業發展，並思考開發合適的新業務，藉由導入創新經營、多元開發的商業模式，提升港埠發展價值，拓展營運版圖，提高整體營運績效。

同時將持續應用智慧科技投入港埠營運活動，擘劃港口發展前景，以達成「以創新為核心，走向世界，成為全球卓越港埠經營集團」的公司願景。