台灣港務 帶七大港華麗蛻變

台灣港務公司今年成立第九年，高雄港等國內七港口歷經時光淬煉，已風華蛻變，未來將更深化港埠相關聯業務多元發展，力創新局，朝向卓越國際港埠集團願景邁進。

台灣港務公司2012年成立，當年是我國國際商港營運主體變革的重要分水嶺，面臨全球海運市場劇烈變化，交通部因應先進海運國家發展，採取「政企分離」航港管理的做法。

將原分屬各港務局的港務經營業務整合為港務公司，為交通部全資成立的國營企業，而航務行政業務整合為交通部航港局，藉由體制改革，賦予港務公司「企業化」的經營精神和營運彈性，為我國港埠競爭力注入新活力。

優化建設 力拚增值創量

港務公司成立初期，首任董事長蕭丁訓扮演關鍵掌舵手，面對激烈的內外部經營環境變化，以及公司剛成立衍生的新舊人員融合問題，他提出重視創新、價值為業務發展主軸，並透過優化港口建設、提升營運效能，投資港埠新領域，以達成「增值創量」雙V（Value&Volume）目標。

其中，對於七大國際商港的經營管理，包含基隆港、台中港、高雄港、花蓮港、台北港、蘇澳港及安平港，賦予不同的功能與發展定位。

例如基隆港為國際郵輪母港，台中港為綠能產業基地，高雄港為洲際貨櫃樞紐港，花蓮港朝觀光遊憩發展等，透過各港分進合擊，奠定紮實的營運基礎，以「港群」概念擘劃港埠建設計畫和經營目標，強化我國港口整體發展競爭力。

貨櫃業務為港務公司的核心本業，其中高雄港為台灣最大的貨櫃港，擁有全台70%以上貨櫃裝卸作業，該港近幾年來除面對大陸港口快速崛起的威脅，也遭遇市場變化的衝擊。

2014年時，日本郵船公司（NYK）因入股高明貨櫃碼頭公司，退租高雄港121號碼頭；2015年，法國達飛海運集團（CMA CGM）併購新加坡東方海皇集團；大陸中遠航運集團（COSCO）與中國海運整併。

2016年，赫伯羅特（Hapag- Lloyd）和阿拉伯輪船（UASC）合併、韓進海運破產、日本3J（日本郵船、商船三井、川崎汽船）的貨櫃部門合併成立新公司（ONE）、馬士基航運集團（Maersk）收購德國漢堡南美航運；2017年4月新海運聯盟成立等。

這些市場變化牽動全球航運運作，進而影響航商在主要航線上重新調整航線和掛靠港口，對於高雄港貨櫃樞紐港產生很大影響。

港務公司為鞏固貨量，開拓轉口貨源，持續與航商業者密切溝通，並適時推出年度行銷獎勵措施，協助業者在台深耕，2019年再次交出佳績，高雄港連續第六年坐穩1,000萬TEU（20呎貨櫃）級貨櫃港，維持台灣港群貨櫃樞紐地位。

三路並進 邁向永續經營

為邁向永續經營，積極推動水岸開發、綠能產業、海外投資等多元業務發展。水岸開發方面，因港口與城市間有相輔相成的共榮關係，為營造港都城市全新風采，2013年起所屬各港透過不同管道與地方政府合作，共同打造港口水岸開發亮點，創造一加一大於二的經濟發展效益。

綠能產業方面，配合政府推動能源轉型政策，建立低碳、永續家園發展目標，港務公司規劃台中港、台北港、高雄港和安平港分別扮演風機預組裝基地、風電國產化基地角色，打造成為風電產業發展的有力後盾。

台中港因地理位置適中，是風電作業母港，扮演最關鍵角色。去年間海洋風場已使用該港2號碼頭做為風機預組裝作業場地，今年繼續提供給海能風場使用。

其次，5號碼頭提供台電示範風場使用；而5B號碼頭提供允能風場使用。針對風電大型構件的短期儲轉需求，選定安平港10號碼頭，今年讓雲林的允能風場進行風機水下基礎構件儲運。

整合資源 組航港國家隊

另外，台中港已設立風機零組件國產化專區，建置重件碼頭供零組件進出口使用。目前專區已有永冠、天力、台欣世紀風電、西門子歌美颯、樺晟世紀等廠商進駐。

台北港則有世紀鋼構租用碼頭及後線土地，做為風機水下基礎製造組裝；而高雄港75號碼頭也成為台船和中鋼旗下興達海基的出貨基地。

海外投資方面，港務公司2018年插旗印尼泗水成立台印貨櫃倉儲物流公司，開啟首宗海外投資布局。同時整合我國航港資源，推動海外投資業務，集結國內航港及物流相關業者組成航港投資國家隊，2018年10月在新加坡設立台源國際控股公司，攜手我國航港產業邁向新的里程碑。

近年港口經營面臨海運市場加速變遷、美中貿易戰、經濟板塊移動、環保觀念深化等考驗，讓今年3月接任董事長的李賢義體認到我國港口肩負台灣對外國際貿易及國家門戶發展重任。

他說，將聚焦「團隊合作、運輸安全、智慧交通」三大重點為企業發展主軸，攜手航港產業夥伴共榮發展，為港務公司注入創新動力，透過港埠本業營運模式創新、活化水岸遊憩旅遊商機、引進離岸風電產業多元發展、布局海外事業版圖，力創新局，朝向卓越國際港埠集團前進。