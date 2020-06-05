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閻俊傑成立呼叫黃背心服務 推零元冷氣以服務帶動銷售

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
前燦坤董事長閻俊傑創業成立數電匯流有限公司，今(5)日起第一波推出「零元冷氣」，消費者無論自用或邀親朋好友湊團，只要一次購買10次 (含)以上「呼叫黃背心」冷氣清洗服務，即可以0元抱回一台TCL R32冷暖變頻空調，這種以服務帶動銷售、別出心裁的行銷模式，引發市場震撼。 圖／聯合報系資料照片
前燦坤董事長閻俊傑創業成立數電匯流有限公司，今(5)日起第一波推出「零元冷氣」，消費者無論自用或邀親朋好友湊團，只要一次購買10次 (含)以上「呼叫黃背心」冷氣清洗服務，即可以0元抱回一台TCL R32冷暖變頻空調，這種以服務帶動銷售、別出心裁的行銷模式，引發市場震撼。 圖／聯合報系資料照片

前燦坤董事長閻俊傑創業成立數電匯流有限公司，今(5)日起第一波推出「零元冷氣」，消費者無論自用或邀親朋好友湊團，只要一次購買10次 (含)以上「呼叫黃背心」冷氣清洗服務，即可以0元抱回一台TCL R32冷暖變頻空調，這種以服務帶動銷售、別出心裁的行銷模式，引發市場震撼。

數電匯流董事長兼總經理指出，過去曾推出零元電腦、零元家電、零元手機等的銷售方式，帶動業績增長的動力。此次創立呼叫黃背心平台的營運模式，將以技術力融入服務，未來將繼零元冷氣擴大至更多元的服務，目標成為「有技術力上門服務的第一品牌。」

數電匯流策略長謝語桐表示，此次準備3500台TCL冷暖變頻空調與蝦皮商城獨家合作，除了看準蝦皮商城擁有強大的會員基數以外，更希望透過此次如此強大的補貼力道，帶動台灣沉寂已久的消費市場，作為振興經濟第一響。

數電匯流此次提供的一次購買10次 (含)以上「呼叫黃背心」冷氣清洗服務，10次總計2.5萬元，即可換得一台免費的TCL一級能效的R32冷暖空調，可用於四至六坪大的房間。

冷氣清洗服務以室內機為主；12年以內的窗型機也包括在內。也可加價購買更大型的TCL空調，但部分品牌例如富士通分離式跟窗型則不包含在內。

富士通 手機

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