鈺太5月合併營收1.47億元 創歷史新高
MEMS麥克風業者鈺太於5日公布5月合併營收為1.47億元，創歷史新高，月增4.8％，累計前五月合併營收為6.54億元，年增31.9％。
鈺太首季業績創歷史新高，目前看來由於新冠肺炎疫情所衍生的居家辦公、線上教學等應用帶動NB需求，使得該公司業績持續看俏，第2、3季業績有望再向上。
鈺太在數位MEMS麥克風（D-MIC）產品線方面，今年持續衝刺NB應用市占率，將挑戰四成水準，而在智慧電視應用方面，今年相關出貨量上看600萬至700萬顆。
至於類比MEMS麥克風（A-MIC）產品方面，鈺太已於本季開始出貨供給日本遊戲機大廠新產品使用。
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