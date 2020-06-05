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核彈級警訊？「六億人月收入僅一千元」抖落中國夢

大巨蛋「卡蛋」五年 北市府若6月放行、估8月全面復工

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
遠雄建設總經理湯佳峯今（5）日在股東會表示，若接下來進度都順利的話，最快預計6月底可取得建照、8月復工，有機會在2021年底力拚完工。記者陳美玲／攝影
遠雄建設總經理湯佳峯今（5）日在股東會表示，若接下來進度都順利的話，最快預計6月底可取得建照、8月復工，有機會在2021年底力拚完工。記者陳美玲／攝影

大巨蛋「卡蛋」滿五年，遠雄建設（5522）總經理湯佳峯今（5）日在股東會表示，若接下來進度都順利的話，最快預計6月底可取得建照、8月復工，有機會在2021年底力拚完工。

湯佳峯今在股東會中指出，若大巨蛋順利在6月底取得復工許可，預計8月全面復工，約1.5~2年工期可完工，最快明年底全部完工。

遠雄建設今日股東會承認去年營收達206.73億元，稅後純益31.39億元、年增56.6%，每股稅後純益達3.89元，會中並通過配發3.5元現金股利，若後續順利填息，現金殖利率達7.7%。

湯佳峯表示，雖然房市有新冠肺炎疫情陰影籠罩，不過在美中貿易戰、台商回流，加上租稅政策帶動下，拉高市場對商辦、廠辦需求，因此遠雄建設將拉高兩大產品推案比重到三成，並在今年規劃推出南港廠辦案。

股東會 遠雄 大巨蛋

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