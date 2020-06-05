阿聯酋航空響應世界環境日活動 重申綠色承諾

全球的疫情持續延燒，人們仍無法自由自在的旅行、探索世界。聯合國呼籲大眾在此時先暫停腳步，感受大自然，一同迎接6月5日的「世界環境日」。阿聯酋航空瞭解我們在地球自然生態中的角色，持續致力於環境保育，在2019-2020年度的財報亦揭露了阿聯酋航空持續為地球永續發展所做的努力。

阿聯酋航空表示，我們致力打擊非法野生動物買賣，或是販賣動物獸皮、象牙用於食品、藥品、進口皮革、珠寶及裝飾品等，每年禁止這些非法交易的總價值約達200億美元。此外，阿聯酋航空也積極參與保育野生環境的國際活動，更是野生動物聯合會、致力減少非法運輸瀕危物種組織ROUTES （Reducing Opportunities for Unlawful Transport of Endangered Species，減少非法運輸瀕危物種的機會），和世界旅行與旅遊理事會（WTTC）的成員。阿聯酋航空期望，藉由跨領域參與這些國際組織能為地球多盡一份心力。

阿聯酋航空嚴禁旅客攜帶禁止物種、狩獵戰利品或任何與非法野生動物相關的產品，一經查獲，絕對採取零容忍政策。機組及地勤處理人員均接受過IATA 的活體動物規範以及內部的野生生物運輸政策的嚴密訓練。

阿聯酋航空去年也培訓了2,500多名機組人員迅速辨識可疑貨品，並使用特別建立的通報系統即時回報，藉此遏止非法交易。我們也透過定期媒體專訪、推出野生動物計劃、在機上娛樂系統 ice 播放相關電影、機上刊物專文等方式向乘客宣導。

阿聯酋航空說，多年來致力於保護野生動物和其棲地。過去十年間，以動物保護為基礎打造的阿聯酋航空沃爾根山谷豪華渡假村（Emirates Wolgan Valley），持續在澳洲的新南威爾斯州保護當地的野生動物和棲地。2019年澳洲森林大火席捲全國，渡假村便與當地社區密切合作，共同疏散森林內的動物，也邀請關心動物保護的房客擔任志工，一齊打造囊括25種當地代表物種及超過100萬顆種子的資料庫，未來將在環境及重建生態系扮演至關重要的角色。而目前，袋鼠、袋熊、爬行類和鳥類等野生動物都已回歸家園。

此外，減少碳排放是阿聯酋航空環境永續發展經營模式的核心。阿聯酋航空的寬體客機機隊平均機齡只有6.8年，藉由分析和導入全面性的燃料節能計畫，減少非必要燃料消耗與溫室氣體排放，使全年乘客油效率提升1.9％。阿聯酋航空持續優化飛航計畫和提升燃油效益，已經節省約3.8萬噸燃油或約12萬噸二氧化碳排放量。

阿聯酋航空堅信與大眾擁有相同的共識並齊心努力，就擁有改變環境的力量。因此從內部的政策到員工的培訓及合作夥伴和供應商的選擇等，皆秉持保護環境的核心價值。2019年，阿聯酋航空集團領導團隊更新了「環境框架」政策，無論行動的規模大小為何，將持續以實際行動保護環境並帶來更多改變。欲了解阿聯酋航空對環境永續的理念，請上：https://www.emirates.com/tw/chinese/about-us/our-planet/