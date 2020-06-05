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核彈級警訊？「六億人月收入僅一千元」抖落中國夢

疫情影響 毅嘉5月營收月減29%

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

毅嘉（2402）今（5）日公布，5月合併營收3.02億元，月減29%，年減41.4%。毅嘉表示，此波疫情打亂原本營收逐季增長的步調，目前毅嘉因疫情接單的變動較大，預測對整體接單的影響將延續到6月。

毅嘉指出，5月營收中，軟板產品營收2.16億元，機構整合元件產品營收0.87億元。受疫情影響，車市急凍及歐美地區車廠停工，拖累5月營收較4月減少。隨各地城市開始解除封城，終端消費逐步回穩，預料客戶下單狀況將可望逐步恢復正常。

營收 毅嘉

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