疫情影響 毅嘉5月營收月減29%
毅嘉（2402）今（5）日公布，5月合併營收3.02億元，月減29%，年減41.4%。毅嘉表示，此波疫情打亂原本營收逐季增長的步調，目前毅嘉因疫情接單的變動較大，預測對整體接單的影響將延續到6月。
毅嘉指出，5月營收中，軟板產品營收2.16億元，機構整合元件產品營收0.87億元。受疫情影響，車市急凍及歐美地區車廠停工，拖累5月營收較4月減少。隨各地城市開始解除封城，終端消費逐步回穩，預料客戶下單狀況將可望逐步恢復正常。
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