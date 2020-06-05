新穎生醫搶攻糖尿病腎病變 早期檢測商機

生技股最近佳音頻傳，lVD業者新頴生醫繼今年糿取得歐盟CE上市許可-全球第一個精準管理糖尿病腎病變診斷創新試劑「DNlite-IVD103」，明日將首度參加歐洲腎臟病醫學年會，可望藉此打入歐洲醫學社群搶得市場先機。

DNlite-IVD103今年初取得歐盟體外診斷試劑（CE IVD mark）上市許可後，陸續獲得各地代理商、藥廠、檢測中心高度詢問。全球具指標性的腎病治療與科研分享醫學盛宴—第57屆歐洲腎臟醫學年會（ERA-EDTA）將於歐洲時間（6）日首度以線上型式進行為期四天的展出與交流。

在本屆歐洲腎臟醫學會年會正式開展前，新穎生醫已率先在歐洲市場傳出捷報，本月已與奧地利代理商簽訂合作，將於月中出貨到歐洲，提供給德國和奧地利當地的指標性糖尿病中心首批試用合作的機會。

由於德國是歐洲最大及最先進的醫療市場，對新穎生醫取得其他歐盟國家的採用與跟進，有極大指標與示範意義。曾錙翎進一步指出：「除了已獲歐洲上市許可，馬來西亞、新加坡等地的上市許可證也將取得核准。此次年會將邀請全球潛在客戶，進一步擴大公司產品國際推廣的空間。」

新穎生醫董事長曾錙翎博士表示，歐洲腎臟醫學年會參與者皆為世界各地的腎臟病醫師、學者與臨床研究人員，以及多學科腎病護理領域的醫療保健專家，其中來自歐洲地區占比約六成，今年大會重點著重於糖尿病腎病變預防與治療，對新穎生醫的主力產品DNlite-IVD103，訴求對象相當精準，此次將透過24小時的線上提問，讓醫生們深入了解「DNlite-IVD103」，盼能填補現有的糖尿病腎病變管理缺口，有效協助醫師與糖尿病患者共同制定疾病管理方案，大幅增進病患者的醫療照護與生活品質。