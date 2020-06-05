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中油印尼投資計畫跨大步 與印尼國營石油公司簽約

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
中油加油站。圖／中油提供
中油加油站。圖／中油提供

中油印尼投資計畫跨大步，中油今（5）日與印尼國營石油公司Pertamina正式簽署「印尼石化園區上游輕裂廠合資前約」，雙方擬共同在印尼興建年產100萬噸乙烯的輕油裂解廠及石化下游工廠，未來總投資金額上看新台幣2,500億元。

在此之前，雙方早在2018年就簽訂合作意向書（MOU），經過長達一年半的討論評估，今天終於簽署合資前約。

中油副總暨發言人方振仁表示，今天簽約，代表雙方確認此案要繼續合作進行，至於後續，還有許多事項要繼續評估和進行，詳細的建廠及投產等時程表，目前還無法確認。

中油印尼投資案，在前任董事長戴謙任內就已經簽署MOU，現任董事長歐嘉瑞上任後，也一再強調中油將繼續加速海外拓展，期許中油朝向「綜合性國際能源集團」的目標邁進。

中油主管表示，印尼擁有2.6億人口，石化產品需求未來將進入成長快速期，且印尼政府為鼓勵及發展石化產業，修訂獎勵投資規定，得享前20年100%及後2年50%之營所稅減免，公司內部經過評估後，認為在印尼投資石化園區極具產業發展潛力及投資利基。

由於美中貿易戰延燒，許多原本在中國設廠的製造業紛紛轉進東南亞，此次中油帶頭擬與印尼合建輕裂廠，也可能牽動國內下游石化廠的新一波南向風潮。

此次中油與印尼國營石油公司Pertamina的合資案，總投資金額上看2,500億元。根據規劃，其中中油與印尼Pertamina各出資45%，剩下的10%股權則開放台灣或國際的中下游廠商投資。

印尼 中油 石油

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