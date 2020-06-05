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國際客連影子都看不到 航空股在漲什麼？

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
華航、長榮航股價反彈概況。
華航、長榮航股價反彈概況。

國際客連影子都還看不到，國內的航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）股價自3月19日的低點已經反彈達5成，航空股到底再漲什麼？市場專家公司認為三大原因讓航空股漲不停。

首先，航空貨運市場大好，減輕客運市場流失的壓力，今年前4個月也是兩大航空公司開航以來貨運營收凌駕客運之上；其次，國內線開始復甦，華信、立榮離島航線都不斷放大機型，看好暑假旺季的人搭機人潮；第三，全球開始陸續解封，雖然還看不到國際客的影子，但長期壓抑後的需求想像空間，讓大家搶進跌幅已深的航空股。

全球大量的邊境管制，航空貨運的供給量一夕之間突然消失，疫情改變全球航空業，航空貨運情況好到讓人吃驚，中國復工後亞太區的產業供應鏈對空運的需求更是到瘋狂，搶著出貨，也讓航空貨運價格一路飆升；華航、長榮航貨運部門營收成為公司現金流最重要來源。

航空貨運也成為華航、長榮航這波疫情載客率急速下降的救火隊，華航、長榮航4月營收有史以來第一次，貨運收入超過客運，華航貨運營收73.95億元，客運營收僅4億元。長榮航雖然只有5架777貨機，在逆境中積極求變，爭取客機轉成貨機，4月貨運營收也衝上42.02億元，客運營收也是降到只有4.48億元。

最近還有另一個航空業小確幸利多，國內連續54天沒有本土病例，國人想出遊的心都飛起來，由於現在各國還有邊境管制，國內航空業率先復甦，尤其以澎湖航線最夯，台北-馬公7月每天航班較6月比較，月增率華信42%、立榮87%，兩且兩家業者都因應需求陸續放大機型來飛，華信、立榮能開始恢復正常，母公司華航、長榮航營運負擔跟著減輕。

第三個理由，各國陸續解封，包括希臘、紐西蘭、澳洲及日本等，雖然首波鬆綁名單未納入台灣。然而，台股投資人對於急速消失的航空客運市場回春抱著希望，隨著疫情趨緩，大家燃起業績長期回升的希望，兩檔個股的股價也跟著反彈。

華航、長榮航4月營收概況。
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長榮航 營收

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