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松果購物揭曉5月業績 年增11.51%

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
松果購物（6740）今（5）日公告今年5月交易額（GMV）達1.91億元；單月營收2,597萬，月減30%，年增11.51%；累計前五個月營收1.68億元，較去年同期成長71%。圖／松果提供
松果購物（6740）今（5）日公告今年5月交易額（GMV）達1.91億元；單月營收2,597萬，月減30%，年增11.51%；累計前五個月營收1.68億元，較去年同期成長71%。圖／松果提供

松果購物（6740）今（5）日公告今年5月交易額（GMV）達1.91億元；單月營收2,597萬，月減30%，年增11.51%；累計前五個月營收1.68億元，較去年同期成長71%。

松果表示，5月成長動能主要來自母親節檔期﹑涼夏商機進一步帶動買氣紛紛湧現；松果除了保有居家生活品牌定位的市場優勢之外，更陸續拓展3C、美妝、服飾類別的品牌，包括OSIM、神腦、南紡購物中心等品牌陸續聯手加入。以2020年的松果整體行動端營收占比為77.8%，而5月APP下載量更突破300萬，也顯示著透過AI優化並精準投放的行銷服務有效改善用戶體驗，提升消費者下單率。

松果董事長郭家齊表示，未來電商市場的變化速度會愈來愈快，除了消費者會在不同的情境下進行消費之外，電商更要讓消費者在有限的時間中進行消費。松果自4月起數波檔期將戰線提前開跑，以提早掌握市場的趨勢與潮流，更推出各種獨特優惠為錨點，進一步成為消費者心中的「必買」的選項。

迎接6月，松果邁入開站四周年，首度將開站四周年活動與618年中慶檔期結合發動促銷；今年促購活動檔期規模擴大，不但狂撒千萬購物金外，更天天推出破盤商品5折起，每逢12點、18點賠售價商品限量開賣，6月18日更加碼0點﹑10點﹑15點 ﹑21:00開搶時間；此外更推出「幸運扭蛋機」，盼能進一步推升本季業績的成長動能。

營收 電商

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