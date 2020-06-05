快訊

比照鈔票規格！三倍券防偽七大特色出爐

英女童失蹤懸案：13年後「殺人嫌疑犯」落網的歐洲大搜查

大成股利政策維持高股息？韓家宇：不一定

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
大成5日召開股東會，談到今年成長動能，大成董座韓家宇表示，去年底與日本昭和簽約，針對蛋品及麵粉合資合作，將加快蛋品發展腳步。記者何秀玲／攝影
大成5日召開股東會，談到今年成長動能，大成董座韓家宇表示，去年底與日本昭和簽約，針對蛋品及麵粉合資合作，將加快蛋品發展腳步。記者何秀玲／攝影

大成（1210）今（5）日召開股東會，談到今年成長動能，大成董座韓家宇表示，去年底與日本昭和簽約，針對蛋品及麵粉合資合作，將加快蛋品發展腳步，麵粉則需建廠以擴大產量。此外，嘉義馬稠後食品加工廠預計第4季投產，明年有機會展現消費性食品的爆發力。

大成股東會通過去年財報，去年營收777.7億元，稅後純益22.8億元，年增13.6%，每股純益（EPS）為2.93元，並通過每股配發現金股利2.2元，為大成有史以來最高。未來大成股利政策是否維持高股息？韓家宇表示，今年現金流夠，故有能力多配一些，未來是否維持高股息不一定，需看公司中長期的競爭力。

大成今年第1季累計營收183.3億元，稅後純益5.59億元，年增16.6%，EPS為0.72元。韓家宇說，雖有疫情影響，大成獲利依然逆勢成長，主要因台灣市場穩健，中國大陸市場包括飼料等，競爭力提升，也回饋給母公司。

韓家宇說，與日本昭和產業去年12月中簽約，雙方針對雞蛋以及麵粉領域進行合資合作，預計2021年將打造出全台最大雞蛋旗艦廠，雞蛋市占率有望從7至8%，提高至20%；他表示，公司已經成立，6月將正式運作，兩家公司董事長皆由大成集團蛋品部協理韓芳豪擔任。

至於馬稠後食品加工廠的進度，他說，4月時外觀都完工，負責工廠急速冷凍技師原要從大陸過來，因有疫情，目前來不了，如果疫情緩和，按照計劃是下半年試車，今年第4季投產。

肉品方面，今年下半年進口豬肉和國產豬肉的概況，他認為，美國很多電宰場受疫情影響關閉，大陸2月疫情最為嚴峻，部分工廠無法開工，可以預期往後兩三年，大陸都會大量進口豬肉，使國際豬價上揚，不過對台灣豬價有正面幫助，故目前豬價還不錯。

今年前五個月台灣進口豬肉量比去年同期少一半以上，這也顯示非洲豬瘟等疾病，也讓客人對豬價審慎樂觀。

白肉雞方面，他表示，台灣白肉雞需求比過去微幅增加，價錢不差；但土雞量體稍微縮小，因土雞價格過去兩年都不好，直到今年過完年，價格才陸續回升，隨著疫情慢慢淡化，大家願意外出旅遊，豬肉、雞肉等，在過去半個月的需求增加中。

大成5日股價收44.2元，上漲0.05元。

疫情 豬價

延伸閱讀

週末上菜／沒有麵粉也能做餅乾！「無麵粉花生餅乾」

疫情干擾手搖飲落底 六角雅茗股價轉強

端午節粽子需求大 豬價攀升向80元大關逼近

勤誠砸5.51億元蓋廠 取得馬稠後產業園區土地

相關新聞

時髦新店危機入市 老佛爺快閃空間東區開店掀話題

逆勢操作、反向思考，Weng Collection創辦人，同時也是珠寶設計師蔡佳宸（Fanny Tsai）不畏疫情前進台...

首創子母雙門市 小七打造「SNOOPY史努比聯名店」

7-ELEVEN聯名店再進化，攜手PEANUTS打造「SNOOPY史努比聯名店」將於6月8日亮相。7-ELEVEN表示，...

因應疫情台塑集團動起來 台化：每周開會提出因應策略

台化（1326）今天上午股東會，通過每股配發現金股利3.8 元。副董事長洪福源表示，全球航空業遭受新型冠狀病毒病（COV...

歐美自行車熱賣 雙雄業績火

新冠肺炎疫情意外對自行車產業帶來逆勢需求。包括歐洲、美國等地，因民眾避免使用公共運輸系統而選擇自行車，造成售價1,000...

卜蜂宣布 暫停花蓮建場計畫

台灣卜蜂（1215）企業於今（5）日正式對社會大眾宣布，在未獲得花蓮鄉親的具體共識前，花蓮建埸相關作業即日起暫停。

如何讓團隊跟著你一起衝？金惟純：先把自己活好！

面對更多變的後疫情時代，領導人要怎麼做，才能讓團隊更願意跟著你一起變？

如何拒絕成長誘惑轉型？這家34歲滑軌工廠 金融海嘯沒虧、肺炎還有賺

當疫情讓需求不明，你會停止原本的投資或者大膽加碼？全球第二大伺服器滑軌公司川湖科技總經理林淑珍，選擇後者。

高績效教練／西點軍校領導學

領導力（Leadership），可拆解為「Lead」（帶領） +「er」（帶領者） +「Ship」（船）三部分，意為「能...

名人書房／鍾惠民：授權…臭皮匠變諸葛亮

今年遭遇到新冠肺炎疫情，經濟不景氣衝擊著社會新鮮人與企業經營者，擔任過華南金控、勝華科技與泓瀚科技的獨立董事，現任交通大...

行銷望遠鏡／造勢行銷

「勢」是指強盛的力量，也帶有機會的意義。乘勢者，趁機取得競爭優勢也。《孫子兵法．勢篇》指出，「勢」者兵勢也，即作戰態勢；...

顯而立見／企業外部顧問的效用

當數位化商業轉型推動停滯或遇踩誤區時，外部顧問的支援與看法是非常有幫助，他們能透過商業視野的新觀念與商業認知的切入，導引...

快篩試劑研發 競爭激烈

寶齡富錦原本並沒有檢測試劑這塊業務，少了一手創立寶齡富錦檢驗試劑實驗室的伊慶燧，他培養的子弟兵還在原團隊，六年的養成，在...

熱門新聞

為何不能像其他國家一樣直接發現金？ 網友點出關鍵原因

三倍券、禮券傻傻分不清 消基會：問題出在這一千元

蘋果換充電線 台廠迎商機

三倍券將上市 法界：領1000馬上兌3000給嗎？

外食族回來了！王品5月營收暴衝 月增逾六成

寶齡富錦核心人物 伊慶燧請辭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。