大成股利政策維持高股息？韓家宇：不一定

大成（1210）今（5）日召開股東會，談到今年成長動能，大成董座韓家宇表示，去年底與日本昭和簽約，針對蛋品及麵粉合資合作，將加快蛋品發展腳步，麵粉則需建廠以擴大產量。此外，嘉義馬稠後食品加工廠預計第4季投產，明年有機會展現消費性食品的爆發力。

大成股東會通過去年財報，去年營收777.7億元，稅後純益22.8億元，年增13.6%，每股純益（EPS）為2.93元，並通過每股配發現金股利2.2元，為大成有史以來最高。未來大成股利政策是否維持高股息？韓家宇表示，今年現金流夠，故有能力多配一些，未來是否維持高股息不一定，需看公司中長期的競爭力。

大成今年第1季累計營收183.3億元，稅後純益5.59億元，年增16.6%，EPS為0.72元。韓家宇說，雖有疫情影響，大成獲利依然逆勢成長，主要因台灣市場穩健，中國大陸市場包括飼料等，競爭力提升，也回饋給母公司。

韓家宇說，與日本昭和產業去年12月中簽約，雙方針對雞蛋以及麵粉領域進行合資合作，預計2021年將打造出全台最大雞蛋旗艦廠，雞蛋市占率有望從7至8%，提高至20%；他表示，公司已經成立，6月將正式運作，兩家公司董事長皆由大成集團蛋品部協理韓芳豪擔任。

至於馬稠後食品加工廠的進度，他說，4月時外觀都完工，負責工廠急速冷凍技師原要從大陸過來，因有疫情，目前來不了，如果疫情緩和，按照計劃是下半年試車，今年第4季投產。

肉品方面，今年下半年進口豬肉和國產豬肉的概況，他認為，美國很多電宰場受疫情影響關閉，大陸2月疫情最為嚴峻，部分工廠無法開工，可以預期往後兩三年，大陸都會大量進口豬肉，使國際豬價上揚，不過對台灣豬價有正面幫助，故目前豬價還不錯。

今年前五個月台灣進口豬肉量比去年同期少一半以上，這也顯示非洲豬瘟等疾病，也讓客人對豬價審慎樂觀。

白肉雞方面，他表示，台灣白肉雞需求比過去微幅增加，價錢不差；但土雞量體稍微縮小，因土雞價格過去兩年都不好，直到今年過完年，價格才陸續回升，隨著疫情慢慢淡化，大家願意外出旅遊，豬肉、雞肉等，在過去半個月的需求增加中。

大成5日股價收44.2元，上漲0.05元。