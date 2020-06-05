快訊

比照鈔票規格！三倍券防偽七大特色出爐

英女童失蹤懸案：13年後「殺人嫌疑犯」落網的歐洲大搜查

林伯豐：台玻今年產業結構調整 盼明年營運恢復成長

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導
台玻董事長林伯豐表示，今年對於台玻來說，是產業結構調整的一年，盤點所有兩岸業務績效，進行汰弱留強。展望今年，因新冠肺炎疫情持續罩頂，台玻對營運看法相對保守，期待2021年有所反轉。圖／聯合報系資料照片
台玻董事長林伯豐表示，今年對於台玻來說，是產業結構調整的一年，盤點所有兩岸業務績效，進行汰弱留強。展望今年，因新冠肺炎疫情持續罩頂，台玻對營運看法相對保守，期待2021年有所反轉。圖／聯合報系資料照片

台玻（1802）今（5）日召開股東會，決議不配發股利。台玻董事長林伯豐表示，今年對於台玻來說，是產業結構調整的一年，盤點所有兩岸業務績效，進行汰弱留強。展望今年，因新冠肺炎疫情持續罩頂，台玻對營運看法相對保守，期待2021年有所反轉。

綜觀2019年營運表現，台玻坦言，因下游市場需求萎縮供需平衡，導致下滑，未能達到預期獲利。台玻去年轉虧，全年稅後虧損14.48億元，每股虧損0.5元。台玻首季持續虧損，稅後虧損8.4億元，虧損損幅度較去年同期擴大；每股稅後虧損0.29元。

今年來，林伯豐觀察，大陸市場方面，隨著大陸政府陸續淘汰不合規的玻璃廠，市場秩序逐漸恢復，供給面持續改善；需求面則隨著疫情趨緩，房市回溫，營建業生產活動開始啟動，預計會好一些。台灣市場方面，面對越南、馬來西亞等東南亞國家低價傾銷進口，產品售價持續承壓。

林伯豐強調，今年將持續盤點兩岸各項轉投資業務，進行產業結構調整，提升公司獲利及產品競爭力。

其中，台玻3月公告台玻中國控股公司進行減資匯回股本案，減資金額約8000萬美元，公司當時公告指出，是為了配合集團營運規劃及提升資金運用效益。

展望今年，林伯豐說，因大環境欠佳，且產業結構正在調整，預期會是陣痛期，營運看法相對保守，但明年產業結構調整步入軌道，發揮效果，營運有望逐步回到成長軌道。

林伯豐 疫情

延伸閱讀

台商協會爭取返陸不隔離

市場要重新活化 林伯豐：經濟復甦至少要一年

三倍券不足以恢復台灣經濟 林伯豐籲關注國際經貿

三倍券不如發現金 林伯豐：太晚、太少、不樂觀

相關新聞

時髦新店危機入市 老佛爺快閃空間東區開店掀話題

逆勢操作、反向思考，Weng Collection創辦人，同時也是珠寶設計師蔡佳宸（Fanny Tsai）不畏疫情前進台...

首創子母雙門市 小七打造「SNOOPY史努比聯名店」

7-ELEVEN聯名店再進化，攜手PEANUTS打造「SNOOPY史努比聯名店」將於6月8日亮相。7-ELEVEN表示，...

因應疫情台塑集團動起來 台化：每周開會提出因應策略

台化（1326）今天上午股東會，通過每股配發現金股利3.8 元。副董事長洪福源表示，全球航空業遭受新型冠狀病毒病（COV...

歐美自行車熱賣 雙雄業績火

新冠肺炎疫情意外對自行車產業帶來逆勢需求。包括歐洲、美國等地，因民眾避免使用公共運輸系統而選擇自行車，造成售價1,000...

卜蜂宣布 暫停花蓮建場計畫

台灣卜蜂（1215）企業於今（5）日正式對社會大眾宣布，在未獲得花蓮鄉親的具體共識前，花蓮建埸相關作業即日起暫停。

如何讓團隊跟著你一起衝？金惟純：先把自己活好！

面對更多變的後疫情時代，領導人要怎麼做，才能讓團隊更願意跟著你一起變？

如何拒絕成長誘惑轉型？這家34歲滑軌工廠 金融海嘯沒虧、肺炎還有賺

當疫情讓需求不明，你會停止原本的投資或者大膽加碼？全球第二大伺服器滑軌公司川湖科技總經理林淑珍，選擇後者。

高績效教練／西點軍校領導學

領導力（Leadership），可拆解為「Lead」（帶領） +「er」（帶領者） +「Ship」（船）三部分，意為「能...

名人書房／鍾惠民：授權…臭皮匠變諸葛亮

今年遭遇到新冠肺炎疫情，經濟不景氣衝擊著社會新鮮人與企業經營者，擔任過華南金控、勝華科技與泓瀚科技的獨立董事，現任交通大...

行銷望遠鏡／造勢行銷

「勢」是指強盛的力量，也帶有機會的意義。乘勢者，趁機取得競爭優勢也。《孫子兵法．勢篇》指出，「勢」者兵勢也，即作戰態勢；...

顯而立見／企業外部顧問的效用

當數位化商業轉型推動停滯或遇踩誤區時，外部顧問的支援與看法是非常有幫助，他們能透過商業視野的新觀念與商業認知的切入，導引...

快篩試劑研發 競爭激烈

寶齡富錦原本並沒有檢測試劑這塊業務，少了一手創立寶齡富錦檢驗試劑實驗室的伊慶燧，他培養的子弟兵還在原團隊，六年的養成，在...

熱門新聞

為何不能像其他國家一樣直接發現金？ 網友點出關鍵原因

三倍券、禮券傻傻分不清 消基會：問題出在這一千元

蘋果換充電線 台廠迎商機

三倍券將上市 法界：領1000馬上兌3000給嗎？

外食族回來了！王品5月營收暴衝 月增逾六成

寶齡富錦核心人物 伊慶燧請辭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。