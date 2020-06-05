林伯豐：台玻今年產業結構調整 盼明年營運恢復成長

台玻（1802）今（5）日召開股東會，決議不配發股利。台玻董事長林伯豐表示，今年對於台玻來說，是產業結構調整的一年，盤點所有兩岸業務績效，進行汰弱留強。展望今年，因新冠肺炎疫情持續罩頂，台玻對營運看法相對保守，期待2021年有所反轉。

綜觀2019年營運表現，台玻坦言，因下游市場需求萎縮供需平衡，導致下滑，未能達到預期獲利。台玻去年轉虧，全年稅後虧損14.48億元，每股虧損0.5元。台玻首季持續虧損，稅後虧損8.4億元，虧損損幅度較去年同期擴大；每股稅後虧損0.29元。

今年來，林伯豐觀察，大陸市場方面，隨著大陸政府陸續淘汰不合規的玻璃廠，市場秩序逐漸恢復，供給面持續改善；需求面則隨著疫情趨緩，房市回溫，營建業生產活動開始啟動，預計會好一些。台灣市場方面，面對越南、馬來西亞等東南亞國家低價傾銷進口，產品售價持續承壓。

林伯豐強調，今年將持續盤點兩岸各項轉投資業務，進行產業結構調整，提升公司獲利及產品競爭力。

其中，台玻3月公告台玻中國控股公司進行減資匯回股本案，減資金額約8000萬美元，公司當時公告指出，是為了配合集團營運規劃及提升資金運用效益。

展望今年，林伯豐說，因大環境欠佳，且產業結構正在調整，預期會是陣痛期，營運看法相對保守，但明年產業結構調整步入軌道，發揮效果，營運有望逐步回到成長軌道。