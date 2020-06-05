外食人口回流！瓦城5月營收站回4億元 月增70%

繼王品（2727）5月營收報出佳音，觀光股王瓦城（2729）公告5月營收也同樣表現亮眼，上月營收站回4億元關卡，雖然還是比去年同期下滑6.51%，但月增率達70%。瓦城表示，隨著政府鼓勵民眾逐步回歸正常生活，帶動消費市場回溫，加上適逢母親節檔期聚餐需求暢旺，帶動營收表現。

瓦城表示，5月營收主因受惠國內疫情趨緩加上適逢母親節檔期聚餐需求暢旺，單就母親節當周六日兩天，集團來客人次即達8.3萬人，營運逐步回穩，使單月營收來到4.01億元，累計前5月營收17.35億元，年減14.89%，隨著疫情趨緩，國內景氣逐漸復甦，年減幅度亦逐月縮小，可望營收逐月回穩。

迎接後疫情時代來臨，瓦城表示，繼母親節檔期報佳績，緊接迎來端午連假，預計可望再創另一波來客高峰。今年在端午佳節除再次推出超人氣「泰式蝦醬肉粽」，並首次推出創意泰式熱甜粽「椰香榴槤粽」、「芋香紫米粽」，具新鮮感及話題性，可望助攻第2季業績表現。

隨著政府進入振興促進經濟階段，瓦城表示，預期將有助於下半年餐飲市場回溫，集團並做好準備，只要有好的條件地點、市場回穩即啟動進行新展店計畫，將以「瓦城」及「時時香」為集團拓點主力品牌。其中「時時香」預計6月底首度插旗台南西門，擴大六都布局，另外也會持續推出新商品、新服務，深化外帶外送市場，以成為另一營運成長引擎。