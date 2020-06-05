卜蜂宣布 暫停花蓮建場計畫

台灣卜蜂（1215）企業於今（5）日正式對社會大眾宣布，在未獲得花蓮鄉親的具體共識前，花蓮建埸相關作業即日起暫停。

卜蜂與子公司瑞福食品預計在花蓮壽豐、鳳林、光復蓋6座養雞場，除了樹湖為蛋雞場外，豐坪、鳳凰、中原、大榮、馬佛等5場則為種雞廠，其中5座是以種雞場為主，在降低風險管理的原則下，規模都不能太大。由於目前都還沒有開始作業，短期內對於營運並不會造成衝擊，長期則會持續規畫找尋適合的地點來進行營運面的擴大。

卜蜂發言人劉明哲日前雖然提出三點說明花蓮所有牧場申請過程一切合法合規，包括卜蜂申請建場完全不是水源區；其次，不是土石流地帶；第三工業化養雞不等於自動化養雞；經過近日持續與地方民眾及縣府溝通後，花蓮建埸相關作業即日起暫停。

發言人劉明哲今天表示，卜蜂從事件開始，便展現最大誠意希望與地方及各級政府進行溝通，可惜在各方多頭勢力的運作之下，卜蜂從未獲得公平的機會針對此事進行對等合理之討論。在以維繫地方和諧，不希望引起更多因誤解而造成的對立抗爭前提下，決定所有花蓮建場計畫將暫停。