未獲共識 卜蜂：暫停花蓮建場計畫
卜蜂（1215）企業於今（5）日正式對社會大眾宣布，在未獲得花蓮鄉親的具體共識前，花蓮建埸相關作業即日起暫停。
卜蜂發言人劉明哲表示，卜蜂從事件開始，便展現最大誠意希望與地方及各級政府進行溝通，但可惜在各方多頭勢力的運作之下，卜蜂從未獲得公平的機會針對此事進行對等合理之討論。在以維繫地方和諧，不希望引起更多因誤解而造成的對立抗爭前提下，所有花蓮建場計畫將暫停。
卜蜂表示，將善盡企業社會責任，除將最優質產品提供消費者，也會尊重社會大眾給予的寶貴建議，以讓企業與地方共生共榮為目標持續努力。
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