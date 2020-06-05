台塑四寶5月營收「一好三壞」 終結連三降

「台塑四寶」今天公布四大公司5月合計營收765.7億元，年減四成，但比4月微幅反彈1.4%，終結營收連三降。

不過台塑四寶中，5月僅台塑化受惠國際油價谷底反彈，營收比4月回升。其他三寶台塑、南亞、台化5月營收皆較4月繼續下滑，呈現「一好三壞」。

台塑今天公布5月營收134.55億元，年減29.2%，也比4月再減少8.8%。台塑董事長林健男表示，5月部分歐美國家仍封城鎖國，大量PVC低價銷往亞洲，加上奧運延期，鞋材用EVA買氣萎縮，同業削價搶單，台塑兩大主力產品PVC及EVA 5月價格都受到拖累。另外口罩重要原料之一的PP（聚丙烯）纖維料，先前市況一度爆紅，不過炒作逐漸降溫，市場需求回歸基本面，台塑的PP纖維料5月銷售量比4月減少。

南亞5月營收194.18億元，年減21.6%，也比4月再減少4.8%。南亞董事長吳嘉昭說，新冠肺炎疫情持續影響全球經濟活動，終端需求趨緩，南亞各項產品銷售量、價都受到影響。

台化5月營收180.11億元，年減31.7%，也比4月略減0.7%。台化副董事長洪福源說明，在解封與減產下，油價上漲帶動石化行情，尤其防疫、小家電產品需求，刺激苯酚、丙酮、ABS、PP等價格上揚。惟聚酯紡纖產品因零售市場動能尚未恢復，客戶庫存尚待去化，價格仍呈弱勢。

台塑化5月營收256.85億元，較去年同期大幅衰退55.9%，但比起4月的低點彈升15.9%，是四寶中唯一5月營收比4月成長的公司。主要因為4月國際油價暴跌，期貨市場甚至一度出現史上首見的「負油價」，之後5月油價緩步墊高，推升台塑化5月營收相較4月出現破底翻。