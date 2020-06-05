首創子母雙門市 小七打造「SNOOPY史努比聯名店」

7-ELEVEN聯名店再進化，攜手PEANUTS打造「SNOOPY史努比聯名店」將於6月8日亮相。7-ELEVEN表示，首次以子母雙店擴大3E場域消費體驗，兩家門市步行僅需1分鐘即可到達，子母雙店可提高門市內休憩、打卡體驗座位空間，雙店提供60個座位，也是目前聯名店中座位數最多，預期將再掀一波朝聖打卡潮。

「SNOOPY史努比聯名店」將花生漫畫（PEANUTS）歷年來的經典素材融入店舖設計中。CITY CAFE咖啡杯、現萃茶杯及關東煮碗，也有針對SNOOPY史努比聯名店推出的專屬設計，每款杯型都有不一樣的史努比（SNOOPY）；其中CITY CAFE特大杯咖啡杯套使用史努比（SNOOPY）飛行員設計，特別挖空底部背景，旋轉後可隨心情變換要飛行在白天或夜空中。

7-ELEVEN表示，「SNOOPY史努比聯名店」位在華山文創園區商圈，周末許多家庭及帶寵物飼主於華山大草原休憩野餐，此次瞄準民眾遊憩、體驗需求，首次以子母雙門市主題店創造更多樣化的場域消費體驗，子母雙店總面積為68坪，完整呈現花生漫畫（PEANUTS）中各式場景，店鋪設計從櫃檯延伸到天花板、牆面、桌椅等都是史努比與他好朋友的蹤跡，俏皮呈現漫畫中的日常互動。

「SNOOPY史努比聯名店」從進入門市前就讓人目不轉睛，母店門口掛上「史努比大頭店招」，讓人從遠處就可看到門市位置。走進店內有大型175公分史努比FRP公仔迎賓，抬頭看可發現史努比以及胡士托的立體造型天花板，貨架區天花板則以經典的紅色狗屋場景帶出粉絲們童年回憶。

休憩用餐區牆面有史努比與胡士托造型的大型繽紛霓虹燈，搭配不同表情以及紅、黃、藍色的造型鐵椅，呈現美式復古工業風。店內也展示各式絨毛娃娃，座椅上放置高達90cm的大型玩偶陪伴用餐，漫畫中經典的大型黃色校車也在門市重現，由史努比駕著巴士商品展示區，載著各式聯名店限定周邊商品，讓粉絲們買到想剁手。

CITY CAFE咖啡杯也專為SNOOPY史努比聯名店推出全新專屬設計。（照片提供：7-ELEVEN）

SNOOPY史努比聯名店推出全新專屬設計造型杯，每款杯型都有不一樣的史努比。（照片提供：7-ELEVEN）