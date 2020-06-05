徐旭東二姐追思會 家屬低調告別
遠東集團董事長徐旭東、遠百總經理徐雪芳的二姐，亞泥董事徐菊芳上月過世，享壽80歲，家屬今（5）日為她舉行追思會。徐旭東、徐雪芳及徐旭平，還有第三代徐國安夫婦一早來到會場，現場氣氛莊重肅穆，陳沖、簡又新等政商人士均到場致哀。
據了解，徐旭東在追思會感性回憶起與姐姐的童年相處時光，「二姐不會像一般小孩頑皮，而是很懂事、很成熟辦學也很有愛心」。
因應新冠肺炎疫情，對前來致哀的賓客離去前，家屬改為發送口罩，取代常見的毛巾。
徐菊芳近年因身體狀況需坐輪椅進出，但對於家族事業仍盡忠職守，擔任亞泥、亞東技術學院、財團法人徐有庠先生紀念基金會董事，以及亞東技術學院副校長及元智大學董事多年。
今年初，遠百信義A13開幕，徐菊芳也曾出席開幕活動，過世前幾日也照常出席亞泥董事會，對於她的逝世，家族成員充滿不捨。
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