因應疫情台塑集團動起來 台化：每周開會提出因應策略

台化（1326）今天上午股東會，通過每股配發現金股利3.8 元。副董事長洪福源表示，全球航空業遭受新型冠狀病毒病（COVID-19）疫情衝擊，因為變化太大，為掌握市場變動，每周都會跟總裁王文淵一起開會，提出相關的看法及最新因應策略。

後疫情時代，洪福源看好地攤及宅經濟商機，像台化的苯酚今年以來銷售量就很好；主要是疫情改變大家的生活方式改變，人跟人接觸的模式也調整，相關的防疫產品外，生活形態的改變，會演生出許多的商機，至於要怎麼搶攻市場商機，這個都需要不斷觀察市場變化，才能掌握市場脈動。

洪福源指出，這波疫情改變許多生態，像居家辦公的人變多，家庭用品的需求量也跟著成長，進一步帶動苯酚的銷售；防疫產品需求量增加下，大家對於相關產品的備料也會持續，依舊看好呼吸器等長期需求，台化也會為因應市場需求急速調整搶市場商機。

這波疫情，石化原料當中，石油受傷最慘，相關的上游原料包括丙烯、乙烯，等銷售量也不好，不過，隨著疫情趨緩，各國開始陸續解封，情況會陸續改善；像中國推出復商、復市也按下了復甦的「加速鍵」，台化寧波廠5月的產銷已經正常。

洪福源指出，最近每周跟總裁開會，總裁也會提出看法，對於相關疫情決策都有很大的幫助，像台化在疫情發生後，就很注意庫存損失，急速的調整產能後，庫存損失在5月已經轉正數；未來台化要不斷的強化品質，全力來搶攻後疫情時代的新興市場的商機。

台化昨天舉行股東會，副董事長洪福源主持，他表示去年稅前利益衰退40.1%，今年因應新冠疫情，所衍生新商機，已密切觀察中。 記者曾吉松／攝影