台塑家族千金開的 老佛爺快閃空間東區開店掀話題

逆勢操作、反向思考，Weng Collection創辦人，同時也是珠寶設計師蔡佳宸（Fanny Tsai）不畏疫情前進台北東區展新店，除了打造「KARL LAGERFELD老佛爺快閃空間」，這個已簽下三年租約的店點，在8月底快閃活動結束後，也將成為品牌旗艦店。

在實體零售業一片蕭條之際，又加上新冠肺炎疫情衝擊百工百業，為什麼會選擇在此時進軍台北東區開設實體店，頂著「經營之神王永慶姪孫女」、「泛台塑家族第三代千金」光環的Weng Collection宸諾國際執行長蔡佳宸表示，開設街邊店，自己比較能夠掌控。但，百貨專櫃和電商平台，依舊同步經營。

身為KARL LAGERFELD台灣總代理，蔡佳宸以時尚服裝、鞋款，結合花卉、香氛、咖啡、書畫、音樂等多種元素，打造「KARL LAGERFELD老佛爺快閃空間」，將於6月9日正式開放，並定位為親和、親民、親心、親價的自在空間，提供消費者愜意購物，同時體現KARL LAGERFELD的生活態度，讓時尚走進生活，成為一種精神，更是一種生活習慣。

同時，蔡佳宸也親邀NAMUA那木瓦香氛創辦人暨時尚名模王心恬擔任空間香氛規劃師，透過香氛打造五感的消費體驗空間。

此外，為歡慶開幕，「KARL LAGERFELD老佛爺快閃空間」也將自6月9日至6月18日每日限量分享20杯咖啡。同時，另推出二款咖啡飲品，分別是910經典黑咖啡及老佛爺黑白拿鐵。

多款KARL LAGERFELD限量夏日新品也將同步上市，包括：運動鞋、防水拖鞋、亮鑽款運動尼龍束口背袋，還有限量行李箱，以及花束…等lifestyle等禮品。